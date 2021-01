Gigantisches Potenzial gesucht? 2 Wachstumsaktien, die ich 2021 auf dem Schirm haben würde!

Bist du auf der Suche nach spannenden Wachstumsaktien mit einer Menge Potenzial für die kommenden zwölf Monate des Börsenjahres 2021? Damit bist du nicht alleine. Innerhalb der kommenden Wochen, Monate und Jahre möchte auch ich mein Portfolio ein wenig umstellen. Und dem Wachstum den Vorrang gewähren.

Möglicherweise fällt dir der Übergang jedoch schwer, wenn es denn einen gibt. Hier sind jedenfalls zwei Top-Wachstumsaktien mit einem potenziell gigantischen Potenzial. Die jedoch trotzdem vergleichsweise bekannt und dadurch konservativer sein könnten. Sowie alles, was du zu diesen Chancen zum jetzigen Zeitpunkt wissen solltest.

Walt Disney: Endlich eine Wachstumsaktie!

Ist die Aktie von Walt Disney (WKN: 855686) eine Wachstumsaktie? In den vergangenen Monaten, Quartalen und Jahren hätte die Antwort garantiert gelautet: Nein, vermutlich eher nicht. Das Geschäftsmodell galt als relativ stabil und erfolgserprobt. Lediglich über Preiserhöhungen und Investitionen ist ein moderater Wachstumskurs möglich gewesen. Damit könnte es jetzt vorbei sein.

Walt Disney hat eine Menge vor: Insbesondere im Streaming ist der US-Konzern jetzt dabei, eine neue Phase im Rahmen des Gesamtkonzerns einzuläuten. Dabei möchte das Management nicht weniger als 350 Mio. aktive Abonnenten in allen Streaming-Diensten bis zum Jahre 2024. Mit rund 110 Mio. aktiven Streamern per Ende des letzten Quartals ist das zu einer Prognose geworden, die realistisch erscheint.

Keine Frage: Mit einer Marktkapitalisierung von 323 Mrd. US-Dollar sieht Walt Disney bewertungstechnisch nicht gerade wie eine klassische Wachstumsaktie aus. Alleine durch das Streaming-Segment könnten sich die Umsätze des Gesamtkonzerns jedoch mittel- bis langfristig verdoppeln. Oder sogar noch mehr. Das zeigt mir: Ja, hier ist eine Menge Potenzial vorhanden. Dazu kommen außerdem eigentlich profitable Freizeitparks, Kreuzfahrten und andere Segmente. Sowie eine Menge starker, erfolgserprobter Inhalte, die diese neue Transformation möglich machen. Wir können daher endlich sagen: Walt Disney ist jetzt zu einer Wachstumsaktie geworden.

JD.com: E-Commerce und mehr!

Eine zweite spannende Wachstumsaktie mit einer Menge Potenzial dürfte außerdem die von JD.com (WKN: A112ST) sein. Eines vorweg: Hinter diesem Namen versteckt sich ein chinesischer E-Commerce-Akteur mit einem Marktanteil von ca. 20 %. Sowie ein digitales Gesundheitsunternehmen, ein Finanzdienstleister und potenziell noch eine Menge mehr. Oder eben ein visionärer Tech-Konzern, der viel Potenzial besitzen könnte. Wobei Foolishe Investoren stets einen Blick auf das nicht unerhebliche China-Risiko haben sollten.

Wie auch immer: JD.com wird derzeit mit einer Marktkapitalisierung von 137 Mrd. US-Dollar bewertet. Alleine das digitale Gesundheitsunternehmen im Portfolio von JD.com kommt dabei auf einen Anteil an diesem Wert von ca. 30 Mrd. US-Dollar. Der Finanzdienstleister, der ebenfalls an die Börse soll, dürfte ebenfalls einen Anteil beanspruchen. Das heißt, der eigentlich prägende E-Commerce-Arm wird hier gegenwärtig mit einer Marktkapitalisierung von unter 100 Mrd. US-Dollar bepreist. Das könnte, für meinen Geschmack, etwas wenig sein.

Zumal das Kurs-Umsatz-Verhältnis gegenwärtig bei ca. 1,3 liegt. Und das, obwohl JD.com auf Wachstumsraten von zuletzt 29,2 % im Jahresvergleich gekommen ist. Auch die Aktie dieses chinesischen Tech-Konzerns könnte jetzt eine spannende Wachstumsaktie sein. Ja, möglicherweise sogar mit einer günstigen Bewertung und damit verbunden mit einer Sicherheitsmarge.

Wachstumsaktien mit viel Potenzial!

Walt Disney und JD.com könnten daher in meinen Augen zwei Wachstumsaktien mit einer Menge Potenzial sein. Allerdings einem weiteren Vorteil: Die operative Ausrichtung könnte eher konservativ sein. Das heißt nicht, dass die Aktien risikolos sind, bei Weitem nicht. Allerdings, dass dadurch das Potenzial womöglich bloß noch größer wird.

