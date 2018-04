Gigantischer Strandkunst-Protest gegen Plastik im Meer auf Sylt: Umweltministerin Schulze muss Meeresschutz umsetzen

Berlin (ots) - Mit einem 40 Meter großen Wal als Sandgemäldemachen die Deutsche Umwelthilfe und das Europäische Umweltbüro aufder Insel Sylt auf die Vermüllung der Meere durch Millionen TonnenPlastik aufmerksam - Wale leiden besonders stark unter PET-Flaschen,Plastiktüten und Wegwerfbechern in den Ozeanen - Die Aktion setzt imVorfeld des Earth Days am 22. April ein Zeichen unter dem Motto"Stoppt die Plastikvermüllung" - Deutsche Umwelthilfe fordert alsMaßnahmen gegen die Meeresverschmutzung eine Abgabe auf Plastiktüten,eine Durchsetzung der Mehrwegquote für Getränkeverpackungen,Pfandpflicht für alle Getränkeplastikflaschen sowie ein Verbot vonMikroplastik in Hygiene- und PutzmittelnUnsere Meere gehören inzwischen zu den dreckigsten Orten der Welt.In ihnen schwimmen schätzungsweise mehr als 150 Millionen TonnenKunststoff. Mehr als 600 Tierarten sind davon direkt betroffen. Umauf dieses Problem aufmerksam zu machen und die neue UmweltministerinSvenja Schulze aufzufordern, unsere Meere zu schützen, findet am 8.April 2018 von 13:00 bis 16:00 Uhr am Leuchtturm List-Ost auf derInsel Sylt eine riesige Strandkunst-Protestaktion statt. Ein 40 Metergroßer Wal, der eine Plastikflasche aus dem Wasser kickt, wird ineindrucksvoller Weise in den Sand gemalt. Wale leiden besonders starkunter der Meeresverschmutzung mit PET-Flaschen, Tüten undKunststoffkanistern. Sie sind ein Symbol für die weltweit bedrohtenLebewesen in den Weltmeeren. Journalisten sind eingeladen, an derAktion teilzunehmen und die Entstehung des Wals zu begleiten.Aufnahmen und Bilder der Aktion können auch am kommenden Montag ab10:00 Uhr unter folgendem Link http://l.duh.de/strandkunstprotestheruntergeladen und kostenfrei verwendet werden.Die Aktion wird vom European Environmental Bureau (EEB) und derDeutschen Umwelthilfe (DUH) organisiert und ist die zweite voninsgesamt sechs Strand-Protestaktionen, die im Vorfeld des Earth Daysam 22. April in Frankreich, Großbritannien, Spanien, Portugal und denNiederlanden durchgeführt werden. Das diesjährige Motto des EarthDays lautet "Stoppt die Plastikvermüllung" und wird von NGOs auf derganzen Welt unterstützt. Alle Aktionen werden unter dem Hashtag#BreakFreeFromPlastic zusammengefasst.Um die zunehmende Meeresvermüllung zu stoppen, muss die neueUmweltministerin Svenja Schulze dringend wirksame Schutzmaßnahmenumsetzen. Deshalb fordert die Deutsche Umwelthilfe eine Abgabe aufEinwegplastikflaschen und Tüten, die Umsetzung der Mehrwegquote fürGetränkeverpackungen, eine Pfandpflicht für alleGetränkeplastikflaschen sowie ein Verbot von Mikroplastik in Hygiene-und Putzmitteln."Um das Problem der Meeresverschmutzung wirklich in den Griff zubekommen, müssen Abfälle in erster Linie vermieden werden. WeilPlastikflaschen den größten Anteil an Abfällen in den Meerenausmachen, sollten Getränke in wiederbefüllbaren und abfallarmenMehrwegflaschen angeboten werden. Die Mehrwegquote in Deutschlandsinkt, deshalb muss die neue Umweltministerin Schulze die gesetzlicheMehrwegquote von 70 Prozent jetzt durchsetzen. DurchSanktionsmaßnahmen, wie einer Abgabe von 20 Cent auf Plastikflaschen,können auch einwegorientierte Unternehmen wie Coca-Cola, Pepsi, Aldiund Lidl an den Umweltschutz herangeführt werden", sagtDUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch."Plastiktüten stellen eine besonders große Gefahr für Meerestieredar. Von ihnen werden in Deutschland jedes Jahr mehr als 3,8Milliarden Stück verbraucht. Um dieses Umweltproblem endgültig zubeenden, muss Ministerin Schulze eine bundesweite Plastiktütenabgabein Höhe von mindestens 22 Cent nach dem irischen Vorbild einführen",fordert Thomas Fischer, Leiter der DUH-Kreislaufwirtschaft. In Irlandkonnte der Tütenverbrauch durch die Einführung einer Abgabe innerhalbweniger Jahre von 328 Stück pro Kopf und Jahr auf nur noch 16reduziert werden.Plastikmüll zerfällt über Jahre in immer kleinere Teile. Diesessogenannte Mikroplastik gefährdet Wasserökosysteme, bindetSchadstoffe und gelangt über Fische und Muscheln auch in diemenschliche Nahrungskette. "Kleine Plastikpartikel stecken vor allemin Kosmetika, Wasch- und Reinigungsmitteln. Deshalb muss Mikroplastikals deren Bestandteil verboten werden. Die Schweden haben bereitsvorgemacht wie es geht und kurzerhand Mikroplastik in Kosmetikauntersagt", sagt Fischer.Hinweis zum Fototermin zur Strand-Protestaktion:Wann: 8. April 2018, 13:00 bis 16:00 UhrWo: am Leuchtturm List-Ost auf der Insel SyltFotomotiv: Sandgemälde eines 35 Meter großen Wals, der einePlastikflasche wegkicktHashtag der Aktion: #BreakFreeFromPlasticLinks:Unter folgendem Link können am 9. April 2018 ab 10:00 Uhr Bilderund Videos der Aktion heruntergeladen und kostenfrei genutzt werden:http://l.duh.de/strandkunstprotestE-Mail-Protestaktion der DUH für Meeresschutz "Unsere Meere sindkeine Müllkippe": https://www.duh.de/meer Informationen zumMeeresschutz: https://www.duh.de/meeresschutz/Pressekontakt:Thomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft Deutsche Umwelthilfe030 2400 867, 0151 18256692, fischer@duh.deJack Hunter, Koordinator Europäisches Umweltbüro+44 739 612 4654, jack.hunter@eeb.orgTim Hoekstra, Internationaler Künstler+31 615 880 846, tim-hoekstra@hotmail.comDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell