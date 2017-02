Gigantischer Anstieg beim kanadischen Verkauf von Tippscheinen für den US Powerball

Toronto (ots/PRNewswire) -Diese Woche gibt es beim US Powerball einen Jackpot im Wert vonatemberaubenden 528 Millionen Kanadischen Dollar zu gewinnen. Mannimmt an, dass Tausende von Menschen über die Grenze reisen oderonline gehen werden, um Powerball online über theLotter (https://www.thelotter.com/de/lotto-online-spielen/usa-powerball/?utm_source=Press_Release&utm_medium=GermanPR&utm_term=PowerballPage&utm_campaign=PR_US403M_PB_2017_02_19_de_gen) zu spielen. Die Chance, dass ein Kanadierden Jackpot knacken wird, steigt also jede Minute.Kanadas Interesse an US-amerikanischen Lotterien schoss in dieHöhe, als ein theLotter-Spieler aus Quebec im vergangenen Jahr denzweiten Preis beim 2-Milliarden-Dollar-Powerball gewann. Vertretervon theLotter hatten den Tippschein dieses Mannes in den USA gekauftund ihn auf sein Internet-Konto eingescannt. Nachdem er 1,35Millionen Kanadische Dollar gewonnen hatte, flog theLotter den Mannin die USA, damit er seinen Gewinn abholen konnte. Angesichts diesesErfolgs stiegen die Online-Verkäufe von Tippscheinen aus den USAdurch theLotter.com (https://www.thelotter.com/de/?utm_source=Press_Release&utm_medium=GermanPR&utm_term=Homepage&utm_campaign=PR_US403M_PB_2017_02_19_de_gen) drastisch an und erreichten während desaktuellen Zyklus von Jackpot-Übertragungen einen weiteren Rekord.theLotter erhielt eine Zulassung von der amtlichenLotterieverwaltung von Oregon, um für seine ausländischen Kunden aufsichere Weise die Tippscheine für Powerball, Mega Millions und OregonMegabucks einkaufen zu können. Jetzt, da Powerball einen gigantischenJackpot im Wert von 528 Millionen Kanadischen Dollar anbietet,können Kunden aus aller Welt sicher sein, dass das Oregon-Geschäftvon theLotter hunderttausende von Kaufersuchen um Tippscheinezuverlässig bearbeiten wird - darunter zehntausende von Anträgen vonKanadiern.theLotter.com ist der führende Lotto-Kurierdienst-Service der Welt- er ermöglicht Kunden, offizielle Lotto-Tippscheine aus der ganzenWelt zu kaufen (https://www.thelotter.com/de/groessten-lotto-jackpots/?utm_source=Press_Release&utm_medium=GermanPR&utm_term=AllLotteriesList&utm_campaign=PR_US403M_PB_2017_02_19_de_gen) und verlangt keineProvisionen auf die Gewinne einzubehalten. Der Service hat seit 2002Menschen geholfen, bereits über 75 Millionen Dollar an Gewinneneinzuholen; Ende 2015 gewann ein Kunde aus dem Irak in Oregon denJackpot von 8,6 Millionen Dollar. Seit Januar 2016 hat theLotter dazubeigetragen, dass Spieler aus Kanada, El Salavador und Australiendurch Powerball zu Millionären wurden, und ein Chaffeur aus Russlandgewann fast 1,5 Millionen Dollar im österreichischen Lotto! DieGeschichten aller großen Gewinner lesen Sie hier (https://www.thelotter.com/de/lotto-gewinner/?utm_source=Press_Release&utm_medium=GermanPR&utm_term=WinnersPage&utm_campaign=PR_US403M_PB_2017_02_19_de_gen).** Der Jackpot für den US Powerball am Mittwoch, dem 22. Februar2017, wird zurzeit auf 403 Millionen US-Dollar geschätzt. Die indiesem Artikel genannten Preise sind ungefähre Umrechnungen inKanadische Dollar.Pressekontakt:theLotter , +44-20-3150-0476,media@thelotter.comOriginal-Content von: theLotter, übermittelt durch news aktuell