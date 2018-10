Gigabitanschlüsse geschenkt / Das Land NRW stellt bis zu 300.000 Euro pro Schule für den Anschluss ans Glasfasernetz bereit - Damit kommt die digitale Bildung ins Klassenzimmer (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Nie war es leichter, Schulen in Nordrhein-Westfalen ansGlasfasernetz zu bringen. Das Wirtschaftsministerium NRW stellt biszu 300.000 Euro pro Schule bereit, um die digitale Bildung in dieKlassenzimmer zu holen. Dr. Martin Fornefeld von der MicusStrategieberatung aus Düsseldorf unterstützt die Initiative desWirtschaftsministeriums und fordert die Schulträger auf, diese Chancezu ergreifen! Ein Interview.Herr Dr. Fornefeld, das nordrhein-westfälischeWirtschaftsministerium hat eine neue Förderrichtlinie herausgegeben,um die Schulen des Landes mit Glasfaser zu versorgen. Was istgeplant?Alle Schulen sollen ans Netz. Und nicht nur irgendwie an irgendeinNetz, sondern an eine "zukunftsfeste digitale Infrastruktur". Sobeschreibt die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen selbst ihreZiele. Alle Schulen, bis zum Jahr 2022, also in vier Jahren,ausgestattet mit Glasfasernetzen - das ist das neue, soebenveröffentlichte Ziel der Landesregierung. Dafür nimmt das Land bis zu300.000 Euro pro Schule in die Hand, wo dieTelekommunikationsunternehmen aus wirtschaftlichen Gründen nichtausbauen. Und das Land übernimmt auch noch 150 Euro monatlicheAnschlusskosten über eine Dauer von drei Jahren. Wer das jetzt nichtnutzt, ist selber schuld!Und warum ist das Ihrer Meinung nach notwendig?Es ist kaum vorstellbar, aber in 2016 haben wir ermittelt, dassnur rund dreizehn Prozent der 5.500 nordrhein westfälischen Schulenans Gigabitnetz angeschlossen sind. Rund 715 Schulen von 5.500. Oderanders herum: 4.785 von 5.500 Schulen in Nordrhein Westfalenschleichen mit einem Minimum an Netzkapazität durch die digitaleWelt. Digitale Werkzeuge im Unterricht sind im Schmalspurnetz aberkaum denkbar. Das ist ein Armutszeugnis! Und ich bin froh, dass dieLandesregierung jetzt noch aktiver gegen diese unwürdigenLernbedingungen in einem Hochtechnologieland ansteuert.Das sind nur Zahlen. Warum braucht es ihrer Meinung nachGigabitnetze in Schulen?Bildungsministerin Yvonne Gebauer hat mit dem Start der"Digitaloffensive Schule NRW" das Ziel benannt, Lernen mit digitalenMedien in allen Fächern und Schulstufen zu verankern. Gut so. Ich binfest davon überzeugt, dass die Schule der Ort sein muss, an demSchülerinnen und Schüler von digital-kompetenten Lehrerinnen undLehrern in die Lage versetzt werden müssen, digitale Medien sinnvollund altersgerecht einzusetzen. Smartphones, Tablets, digitale Tafeln,Erklärvideos im Biologieunterricht, interaktive Unterstützung beiGeometrieaufgaben, Konversation mit Muttersprachlern imEnglischunterricht, 360-Grad-Virtual Reality-Anwendungen, um dieAntike ins Haus zu holen - ohne Gigabitanschlüsse lassen wirunendlich viele faszinierende Lernwelten außen vor dem Schulgebäude,anstatt sie hinein zu holen. Ich bin froh, dass das seitens derLandesregierung erkannt wurde.Und was müssen Schulen tun, um ihre Netze auszubauen?Die Landesregierung hat in allen fünf BezirksregierungenGeschäftsstellen zum Thema eingerichtet. Diese"Gigabit.NRW"-Geschäftsstellen informieren und beraten Schulträger inallen Fragen rund um den Ausbau der digitalen Infrastruktur. Zu denKernkomepetenzen von Micus gehören Planungen in diesem Segment undwir navigieren Schulträger durch das Förder- und Vergabeverfahren.Hunderte von Schulen sind bisher schon durch unsere Unterstützung ansGlasfasernetz angeschlossen worden. Es war für Schulen noch nieleichter, 300.000 Euro zu erhalten, um auf die Digitalspuraufzusteigen. Jetzt sollte der Run auf die Fördergelder wirklichbeginnen!Pressekontakt:Dr. Martin FornefeldGeschäftsführer MICUS Strategieberatung GmbHPempelforter Str. 5040211 DüsseldorfTel.: 0211/49769111Email: fornefeld@micus-duesseldorf.deOriginal-Content von: MICUS Strategieberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell