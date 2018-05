Mainz (ots) -Schädlingsbekämpfung mit Giften, zu viel Dünger und Gartengerätemit abgasintensiven Benzinmotoren: Die Liste der "Sünden" imheimischen Garten ist lang. "planet e." blickt am Sonntag, 3. Juni2018, 16.30 Uhr, im ZDF auf "Gift im Garten" und macht einenStreifzug durch das "grüne Deutschland".Kommen in Deutschlands Gärten zu viele chemische Mittel zumEinsatz? Bei deren Verkauf ist der Handel verpflichtet, sachkundigeHinweise zur korrekten Anwendung von Giften oderUnkrautvernichtungsmitteln zu geben - auch deshalb stehen dieChemikalien in den Geschäften eingeschlossen hinter Glas. Testkäufefür die Sendung "planet e." zeigen: Es findet oft keine Beratungstatt.Heinz-Werner Hirschhäuser wacht als Vorsitzender einerKleingartensiedlung in Frankfurt über 174 Grundstücke und ist genervtvon der Werbung der chemischen Industrie, die suggeriert, man brauchefür alle Bereiche im Garten Hilfsprodukte. Bei seinen regelmäßigenRundgängen empfiehlt er den Hobbygärtnern: "Von den Produkten aus demBaumarkt brauchen wir gar nichts, wenn wir uns einen ordentlichenKompost herstellen".Im Bodenlabor der Raiffeisen in Ormont landen täglich DutzendeProben von verunsicherten Hobbygärtnern. Auch Andrea Siemens ausGoslar hat dort Muttererde aus dem elterlichen Garten eingeschickt,den sie geerbt hat. Für die Anhängerin von Bioprodukten ist dasErgebnis niederschmetternd: Im Garten lauern jede Menge gefährlicheSchwermetalle. Zudem ist der Garten überdüngt. Zusammen mitLaborleiter Josef Lux erarbeitet sie einen Maßnahmenplan, damit sieweiterhin schadlos Gemüse anbauen kann."planet e." berichtet außerdem über Gartengeräte mit Benzinmotor,deren Schadstoffbilanz deutlich schlechter ist als die modernerAutomotoren. Der Film von Michael Nieberg nimmt auch das Gift in denBlick, das zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt wird: gegen Ameisengenauso wie gegen Maulwürfe, Mäuse oder Ratten. Besonders gegen dielästigen Nacktschnecken wird großräumig das Schneckenkorn gestreut -Todesurteil auch für so manche Katze. Vergiften die Hobbygärtner dieUmwelt und am Ende gar sich selbst?https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/http://planete.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell