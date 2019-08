GiftAMeal kann mit CleverTap die Zahl seiner Essensspenden verdoppeln

Restaurant-App integriert CleverTaps klassenbesteKundenbindungs-Suite, um Kunden zu erreichen und dieSpendenbereitschaft zu steigernMountain View, Kalifornien (ots/PRNewswire) - CleverTap, dieFull-Stack-Kundenbindungsplattform, hat heute seine Partnerschaft mitGiftAMeal im Rahmen seiner langfristigen Philanthropie-InitiativeCleverTap4Good verkündet. Mit dieser Partnerschaft untermauertCleverTap sein Engagement für gemeinnützige und sozialeOrganisationen rund um die Welt, indem es den Zugang zuMarketingtechnologie erleichtert.GiftAMeal ist eine mobile App, mit der Restaurantbesucher eineSpende an die lokale Tafel tätigen können, indem sie einfach ein Fotoihres Essens machen. Die Spenden werden von Restaurants unterstützt,die eine monatliche Gebühr bezahlen, um in der App gelistet zu werdenund neue Kunden anzulocken. GiftAMeal hat zusammen mit seinenPartnern bereits 260.000 Essen an Bedürftige ausgegeben.Mit CleverTap kann GiftAMeal die Nutzerreise in Echtzeitverfolgen. So können die Nutzer automatisch und in Echtzeitsegmentiert und personalisierte Kampagnen auf verschiedenen Kanälenorchestriert werden. GiftAMeal erhält mit CleverTap nicht nurdetaillierte Erkenntnisse zu den Nutzern, es konnte auch dasEngagement um 15 % steigern und die Zahl der Essensspendenverdoppeln.Andrew Glantz, CEO von GiftAMeal, sagt: "CleverTapsleistungsstarke mobile Marketing-Suite nutzt Echtzeit-Analytik, damitwir die Interaktion der Nutzer mit unserer App besser verstehen. Mitdiesen Erkenntnissen verbessern wir das Benutzererlebnis. Mitzeitgesteuerten und angestoßenen Kampagnen senden wir personalisierteNachrichten an unsere Nutzer für höhere Effizienz undKonversionsraten."Sunil Thomas, Mitgründer und CEO von CleverTap, sagt: "SozialesEngagement ist etwas Wunderbares. Wir sind dankbar für dieKooperation mit GiftAMeal, wo es um einfache Akte der Nächstenliebegeht. Menschen können per App den Hunger in ihren Gemeinden bekämpfenund Bedürftigen helfen. Wir sind stolz darauf, diese Mission mitunserer CleverTap-Plattform zu unterstützen."CleverTap will weitere gemeinnützige und soziale Organisationen indas CleverTap4Good-Programm aufnehmen, um das Leben von noch mehrMenschen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unterCleverTap4Good (https://clevertap.com/clevertap4good/?utm_medium=ref&utm_source=pr&utm_campaign=giftameal).Informationen zu CleverTapCleverTap ist eine Kundenbindungs-Plattform, mit derVerbrauchermarken den Kundenertragswert maximieren können. Mehr als8.000 Unternehmen (https://clevertap.com/customers/?utm_source=pr&utm_medium=ref&utm_campaign=giftameal) auf der ganzen Welt, darunterVodafone, Sony, Hotstar, Carousell, Domino's Pizza, Gojek, Fandangound BookMyShow, vertrauen darauf, dass sie mit CleverTappersonalisierte Erfahrungen bereitstellen und verbesserteMarketingergebnisse auf unterschiedlichen Kanälen über den gesamtenKundenlebenszyklus erreichen können. CleverTap wird von führendenRisikokapitalgesellschaften wie Sequoia lndia, Tiger GlobalManagement Accel (https://www.accel.com/) und Recruit Holdings(https://recruit-holdings.com/) finanziert und führt seine Geschäftevon San Francisco, Seattle, London, Singapur und Mumbai aus. WeitereInformationen finden Sie unter clevertap.com (http://www.clevertap.com/?utm_source=pr&utm_medium=ref&utm_campaign=giftameal) oder folgenSie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/clevertap/)und Twitter (https://twitter.com/clevertap).Pressekontakt:Ketan PanditPR für CleverTapketan@clevertap.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpgOriginal-Content von: CleverTap, übermittelt durch news aktuell