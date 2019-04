Giffey will klare Altersempfehlungen für Apps

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will leicht erkennbare Altersempfehlungen für Apps durchsetzen, um Kinder und Jugendliche vor gefährlichen Inhalten zu schützen. "Das ist ein Thema, an das wir ran wollen. Transparente, leicht zugängliche Altersangaben. Wir haben bei demselben Spiel unterschiedliche Altersangaben, die im Netz rumgeistern. Eltern müssen aber auf die Kennzeichnung vertrauen können", sagte Giffey der "Bild am Sonntag".

Die Kennzeichnungspflicht soll Teil des neues Jugendmedienschutzgesetzes werden, das sie gerade ausarbeitet. "Wir haben im Moment ein Jugendschutzgesetz, das noch aus dem Zeitalter von Videokassette und CD-ROM stammt", so Giffey. Sie habe sich vorgenommen, ein Jugendmedienschutzgesetz zu entwickeln, in dem man zu all diesen Dingen Antworten gebe und auch die Anbieter stärker in die Pflicht nehme. Ziel sei, das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode zu verabschieden. "Daran arbeiten wir gemeinsam mit den Ländern. Ende des Jahres wollen wir einen ersten Entwurf vorlegen", sagte Giffey.

Foto: über dts Nachrichtenagentur