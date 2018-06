Giffey will Burkinis dulden: AfD-Fraktion kritisiert Wackelministerin (FOTO)

Potsdam (ots) -Die Bundesfamilienministerin Giffey (SPD) findet es vertretbar,dass Schulen für den Schwimmunterricht islamische Badebekleidung -sogenannte Burkinis - erlauben und ausgeben. Stunden späterrelativierte Giffey ihre Äußerungen und erklärte, sie habe Burkinisnicht als unproblematisch bezeichnet. Zuvor hatte ein Gymnasium inNordrhein-Westfalen Leih-Burkinis angeschafft. Die AfD-Fraktion imLandtag Brandenburg lehnt Burkinis entschieden ab und bringt für diekommende Plenarwoche einen Antrag für ein Kopftuchverbot für Kinderund Jugendliche ein (Drucksache 6/8992).Dazu erklärt die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion,Birgit Bessin:"Erst ist Giffey deutlich für Burkinis und ein paar Stunden späterdagegen. Die Wackelministerin weiß offensichtlich überhaupt nicht,was sie will. Wir schon! Für uns steht eindeutig fest: DieGanzkörperverschleierung hat im öffentlichen Raum nichts zu suchen.Sie ist Ausdruck einer tiefen Verachtung von Frauen und hat inunserer freiheitlichen Gesellschaft keinen Platz. Und schon gar nichtdürfen wir akzeptieren, dass bereits fünfjährige Mädchen unter Druckgesetzt werden und später von ihren Schulen auch noch ermutigtwerden, in einem sogenannten Burkini am Schwimmunterrichtteilzunehmen.Wir haben Regeln in unserem Land. Und die besagen, dass Kinder inangemessener Badebekleidung am Schwimmunterricht teilnehmen. BeiMädchen ist das ein Badeanzug oder ein Bikini. Wer wie GiffeyGanzkörper-Burkinis ins Spiel bringt, fördert die Verteufelung derweiblichen Sexualität, die Unterdrückung der Frauen und öffnetreligiös-radikalen Tendenzen eine Tür in unsere Schulen. MeineFraktion lehnt jede Form von öffentlicher Verschleierung ab und ichfordere die Ministerin auf, sich klar und unmissverständlich vonsolchen mittelalterlichen Vorstellungen von der Rolle der Frau in derGesellschaft zu distanzieren."Der bildungspolitische Sprecher Steffen Königer ergänzt:"Man kann nur inständig hoffen, dass Brandenburger Schulen nichtdem schlechten Beispiel aus Nordrhein-Westfalen folgen werden, dennKopftücher oder Burkinis haben im Bildungsbereich generell nichts zusuchen. Islamische Kleidungsstücke wie Kopftücher, Burkinis, Burkasoder Niqabs sind nicht einfach nur Stofffetzen, sondern politischeSymbole im Kontext einer zunehmenden Islamisierung in Deutschland.Die Gleichberechtigung von Mann und Frau wird mit der Tolerierungderartiger frauenverachtender politischer Symbole nicht gefördert -umso schlimmer, wenn mit solcher Symbolik bereits Kleinkinderversehen werden."Der Antrag der AfD-Fraktion für ein Kopftuchverbot für Kinder undJugendliche: https://www.parldok.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_8900/8992.pdfPressekontakt:Lion EdlerReferent für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 - 5654618Mail: presse@afd-fraktion-brandenburg.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell