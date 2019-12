Giffey unterstützt Kandidatur von Heil als SPD-Vize

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey stellt sich hinter die Kandidatur ihres Kabinettskollegen Hubertus Heil als stellvertretenden SPD-Vorsitzenden.



"Er steht für gutes Regierungshandeln der SPD in der großen Koalition", sagte Giffey der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Mit seinen Projekten für einen sozialen Arbeitsmarkt, ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz und die Grundrente habe er als Arbeits- und Sozialminister Herzensanliegen der SPD durchgesetzt. "Heil steht für den Zusammenhalt in der Partei und dafür, dass die SPD Verantwortung für unser Land übernimmt - auch in der Regierung. Ich finde es wichtig, dass im Präsidium der SPD diese Haltung klar vertreten ist." Heil will auf dem am Freitag beginnenden Parteitag für einen von mehreren Vizevorsitzenden-Posten kandidieren. Darum wollen sich unter anderem auch der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert und die saarländische Landeschefin Anke Rehlinger bewerben./seb/DP/zb