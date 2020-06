Giffey hofft auf reguläre Schulöffnungen nach Sommerferienende

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat reguläre Schulöffnungen nach Ende der Sommerferien in Aussicht gestellt. "Ich finde es richtig, dass jetzt darüber gesprochen wird, immer unter der Maßgabe, dass das Infektionsgeschehen so bleibt wie es ist, dass nach Ende der Sommerferien wir wieder zu einem geregelten, normalen Betrieb zurückkehren können", sagte Giffey in der RTL-Sendung "Guten Morgen Deutschland". Das Infektionsgeschehen, so wie es jetzt aussehe, lasse das zu.

"Ich hoffe sehr, dass wir in den Ländern solche Vereinbarungen dann auch treffen können, dass die Länder diese Entscheidung dann auch treffen, das zu tun", so die Familienministerin. Aber eine Perspektive könne das Ende der Sommerferien sein.

Foto: über dts Nachrichtenagentur