Giffey glaubt an SPD-Zustimmung zu 219a-Kompromiss

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) glaubt an die Zustimmung ihrer Fraktion zu dem mit der Union ausgehandelten Kompromiss zu Paragraf 219a. Die SPD werde dem Deal zustimmen, "weil er verschiedene Interessen berücksichtigt und in einen Ausgleich bringt", sagte sie der "Bild" (Freitagsausgabe). Dazu gehöre "das Bedürfnis von Frauen nach umfassender Information, die notwendige Rechtsklarheit für die Mediziner und eine verlässliche Qualität der medizinischen Versorgung der Frauen", so Giffey.

Foto: über dts Nachrichtenagentur