Giffey bescheinigt neuer SPD-Spitze durchwachsenen Start

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat der neuen Parteispitze mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans einen durchwachsenen Start bescheinigt. "Besser kann es immer sein", sagte Giffey in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen". Auf die konkrete Frage, ob die beiden neuen SPD-Chefs einen "guten Start" hingelegt hätten, sagte die Ministerin lediglich: "Na ja!" Giffey ging in diesem Zusammenhang auch auf aktuelle Vorwürfe in der sogenannten "Kündigungs-Affäre" gegen Esken ein: "Dazu muss sich die Vorsitzende selber äußern", forderte Giffey.

"Man muss sich dazu verhalten", so die Ministerin.

Foto: über dts Nachrichtenagentur