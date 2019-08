Gier frisst Hirn am Aktienmarkt

Itzehoe (ots) - Eine Rendite von bisher mehr als 15 Prozent indiesem Jahr. Da freut sich der Anleger. Umso erstaunter war JörgWiechmann, Geschäftsführer des Itzehoer Aktien Clubs (IAC), über dieReaktion eines Kunden: Er zog sein Geld ab und investierte lieber ander US-Börse - denn die habe in diesem Jahr schon 20 Prozentgewonnen. Das, so Wiechmann, zeige wieder einmal die größte Gefahrfür Aktienanleger: "Gier frisst Hirn."Noch größer als in den USA war das Kursplus bei weltweitenTechnologieaktien oder chinesischen Technologiewerten am geradegestarteten "Star-Market" - "es findet sich immer irgendwo noch einhöherer Gewinn", sagt der IAC-Geschäftsführer. Doch Anleger ließensich viel zu oft von Emotionen treiben, ob Gier oder Angst. Die einenbehalten lieber ihre vermeintlich sicheren Zinsanlagen, auch wenndiese im Nullzins-Umfeld schleichend schrumpfen. Die anderenriskieren auf der Jagd nach Rendite viel - oder alles.In der gut 20-jährigen IAC-Geschichte erlebte Wiechmann dies immerwieder. Neuer Markt, China-, Öl- und Goldminen-Aktien, zuletzt derBitcoin: Anleger seien auf fahrende Züge aufgesprungen und hättensich der Gefahr ausgesetzt, in Kursblasen zu investieren. So sei esdann auch gekommen, und niemand habe zu Qualitätsaktienzurückgefunden - möglicherweise deshalb, weil die Anleger noch langeihre Verluste aussitzen müssten, so Wiechmann."Der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt",zitiert er Super-Investor Warren Buffett. Das gelte auch für dieQualitätsaktien, auf die der IAC setze. Viel wichtiger sei eineEinsicht: "Wer diese Aktien kauft, beteiligt sich an erstklassigenWeltkonzernen und profitiert vom langfristigen Wachstum derWeltwirtschaft." Doch diese rationale Überlegung falle Renditejägernschwer - "denn Gier frisst Hirn".Pressekontakt:Nils PetersenFondsmanagerTel: +49 4821 6793-36Fax: +49 4821 6793-19E-Mail: petersen@iac.deDruckfähige Bilder finden Sie unter:www.iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotosAnmeldung zu unserem monatlichen Newsletter unter:www.iac.de/newsletter_otsOriginal-Content von: Itzehoer Aktien Club GbR, übermittelt durch news aktuell