Gienger: Zur Fußball-WM in Russland Brücken bauen und Orte der Begegnung schaffen

Berlin (ots) - Sportliche Großereignisse können den politischenDialog neu beleben Am morgigen Donnerstag beginnt dieFußball-Weltmeisterschaft in Russland. Dazu erklärt dersportpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, EberhardGienger:"Die Fußball-WM in Russland ist für die Menschen einRiesenereignis. Rund 3,2 Milliarden Menschen weltweit werden sie imFernsehen anschauen. Gleichzeitig steht das Gastgeberland in derKritik - wegen des Militäreinsatzes in Syrien, dervölkerrechtswidrigen Annexion der Krim oder dem Staatsdoping bei denOlympischen Winterspielen 2014.Trotz dieser Probleme hält die Unionsfraktion einen Boykott aussportlichen oder politischen Gründen für unangebracht. Boykottslaufen in der Regel ins Leere und bewirken selten ein Umdenken. Mitsportlichen Großereignissen können wir indes Brücken bauen und Orteder Begegnung schaffen. Mit ihnen können wir Veränderungen imGastgeberland anstoßen und den politischen Dialog neu beleben. Dahersollten wir alle Möglichkeiten für Verständigung nutzten. Gerade wenndie internationalen Beziehungen angespannt und die Positionenverhärtet sind, sollten wir den intensiven Austausch suchen.Dass sportliche Großereignisse Katalysatoren für politischeBewegung sein können, haben die Olympischen Winterspiele 2018gezeigt, die eine Wiederannäherung von Nord- und Südkorea brachten.Die zahlreichen Projekte und Austauschprogramme des DeutschenFußballbundes (DFB) anlässlich der WM in Russland können ebenfallseinen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung leisten.Die Freude auf den sportlichen Wettbewerb ändert allerdings nichtsan unserer grundsätzlichen Kritik am Verhalten Russlands inbestimmten politischen Fragen. Wir werden nicht müde, die Missständeund politischen Irrwege der Führung in Moskau anzusprechen, uns fürFreiheit und Demokratie einzusetzen oder die Verwirklichung deruniversellen Menschenrechte einzufordern.Die deutsche Nationalmannschaft steht für Weltoffenheit,Integrität, Fairness und Toleranz. Die Fußballer setzen sich nichtnur für ihre sportlichen Ziele ein, sie verkörpern auch genau dieseWerte, wenn sie auf dem Platz stehen. Das deutsche Team repräsentiertdamit unser Land in bester Weise und stellt sich geschlossen gegenDiskriminierung, Nationalismus oder Rassismus."