Gienger: Start der Bundesliga liefert wichtige Erkenntnisse für den Breiten- und Freizeitsport

Berlin (ots) - Lockerungen können erfolgen, wenn Hygienekonzepte konsequent eingehalten werdenAm kommenden Wochenende nimmt die Fußball-Bundesliga den Spielbetrieb in der ersten und zweiten Liga wieder auf. Dazu erklärt der sportpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eberhard Gienger:"Die Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 6. Mai 2020 sind wichtige Schritte für eine verantwortungsvolle Wiederaufnahme des Sportbetriebes in Deutschland. Die vorsichtige Öffnung im Breitensport und die Durchführung von Geisterspielen im Profifußball dürften Sporttreibende und Zuschauer wie auch Vereine und Ehrenamtliche gleichermaßen freuen. Dabei werden die Spiele der Fußball-Bundesliga unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzepts durchgeführt und entsprechen arbeitsrechtlichen Voraussetzungen.Von den Spielen im Berufssport erhoffen wir uns wichtige Erkenntnisse, wie auch im Breiten- und Freizeitsport eine verantwortungsvolle Organisation und weitere Lockerung erfolgen kann. Von anderen Sportarten, wie zum Beispiel dem Basketball, aber auch von gänzlich anderen Einrichtungen, wie zum Beispiel Kitas, werden mittlerweile die DFL-Hygienevorschriften übernommen beziehungsweise auf eigene Besonderheiten hin angepasst. Der Sport kann somit auch als Vorbild für andere gesellschaftliche Bereiche auftreten. Angesichts der sich entspannenden Lage in Deutschland sind die Lockerungen im Sport- und Freizeitbereich wichtige Elemente, um allmählich zu einer gewissen Normalität und einem stärkeren, sozialen Miteinander zurückzukehren.Ganz klar ist aber auch, dass die Gesundheit der Bevölkerung vorgeht und gerade in Phasen des Übergangs entsprechende Schutzmaßnahmen von allen Beteiligten auch konsequent eingehalten werden müssen. Nur so lassen sich Risiken minimieren und weitere Schritte verantworten."