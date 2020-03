Gienger: Sport handelt verantwortungsvoll und trägt zur Eindämmung des Coronavirus bei

Berlin (ots) - Finanzielle Hilfen für insolvenzgefährdete Sportvereine undbetroffene Unternehmen prüfenAm gestrigen Mittwoch hat sich der Sportausschuss des Bundestages mit denAuswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf Sportveranstaltungen befasst. In denletzten Tagen wurden in vielen Bundesländern Sportevents ab 1000 Teilnehmernabgesagt. Dabei sind die einzelnen Sportarten, Ligen, wie auch übergeordnet derBreiten- und Spitzensport, ganz unterschiedlich stark von den Einschränkungenbetroffen. Dazu erklärt der sportpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eberhard Gienger:"Die Sportverbände, die professionellen Vereine und die Ligen handelnmittlerweile sehr verantwortungsvoll und tragen zur Eindämmung des Coronavirusbei. Dabei hat die Viruserkrankung ganz unterschiedliche Folgen für den Fußballund für alle andere Sportarten. Neben den Zuschauern, den Sportlern, denVereinen und den Veranstaltern sind auch viele sportbezogene Dienstleisterbetroffen. Die weitere Entwicklung und das Ausmaß der Folgen sind zurzeit nurschwer abzuschätzen. Daher sollten finanzielle Hilfen und entsprechendeReglements für insolvenzgefährdete Vereine und sportbezogene Unternehmen geprüftwerden.Aber auch der Breitensport und die semiprofessionellen Vereine sind im Zweifelvon den derzeitigen Einschränkungen stark betroffen. Um der großen Unsicherheitin den Sportvereinen zu begegnen, brauchen wir schnell praxisbezogeneHandlungsleitlinien, die den unterschiedlichen Bedingungen der Sportarten undder Größe der Events gerecht werden. Nur so können wir einheitlicheRahmenbedingungen schaffen, die nachvollziehbar sind und den Wettbewerb nichtverzerren. Die Handlungsleitlinien sollten von den großen Sportdach- undFachverbänden in Abstimmung mit der Bundesregierung und den zuständigenBundesländern und Ämtern erarbeitet werden. So werden wir die derzeit schwierigeLage bewältigen, ohne dass der Sport und das gesellschaftliche Leben zumStillstand kommen müssen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4545146OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell