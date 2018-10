Gienger: Spitzensportförderung nicht olympischer Verbände stark ausbauen und Teilnahme an European Games ermöglichen

Berlin (ots) - Sport- und Haushaltspolitiker empfehlen bei denHaushaltsberatungen 2019 weitere Aufwüchse zur Umsetzung der Reformdes SpitzensportsIm Rahmen der gestrigen Ausschussberatungen zum Bundeshaushalt2019 haben sich die Sport- und Haushaltspolitiker für eine stärkereSpitzensportförderung nicht olympischer Verbände ausgesprochen. Zudemsoll eine Teilnahme an den European Games ermöglicht und ein Zeichengegen Judenfeindlichkeit im Sport gesetzt werden. Dazu erklärt dersportpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, EberhardGienger:"Auch im nicht olympischen Sport werden Höchstleistungen erbrachtund vorderste Platzierungen von deutschen Athleten erstritten.Deshalb wollen wir die Spitzensportförderung nicht olympischerVerbände (NOVs) auf nunmehr 3,9 Mio. Euro erhöhen und damit denanderen Feldern angleichen. Auch mit Blick auf die Möglichkeit, dassnicht olympische Disziplinen durch das Internationale OlympischeKomitee (IOC) künftig anerkannt bzw. aufgenommen werden können, machteine stärkere Förderung der NOVs perspektivisch Sinn. Es setzt auchein wichtiges Signal an die Sportlerinnen und Sportler, dass auchderen Leistungen wahrgenommen und wertgeschätzt werden.Die European Games 2019 in Minsk bedeuten für die deutschenAthleten die zusätzliche Möglichkeit, sich schon im Vorfeld für dieOlympischen Spiele 2020 in Tokio zu qualifizieren. Deshalb haben wiruns in den Haushaltsberatungen dafür eingesetzt, dass der Bund fürdie Entsendungskosten in Höhe von 300.000 Euro aufkommen kann. UnsereSpitzensportler können sich so frühzeitig an den weltbestenSportlerinnen und Sportler messen und ggf. das weitere Traininganpassen.Außerdem wollen wir ein Zeichen gegen Judenfeindlichkeit im Sportsetzen und damit gleichsam die Werte im Sport untermauern. Auf nichtwenigen Sportplätzen ist es zuletzt vermehrt zu Angriffen aufjüdische Sportlerinnen und Sportler gekommen. Dies können wir sonicht hinnehmen. Daher sprechen sich Sport- und Haushaltspolitikergleichermaßen dafür aus, entsprechende Mittel für Aufklärungs- undBegegnungsprojekte deutlich zu erhöhen."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell