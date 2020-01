Gienger: Special Olympics 2023 in Berlin stärken Inklusion und Zusammenhalt

Berlin (ots) - Weltspiele für Menschen mit geistiger Behinderung großartigesZeichen für mehr MiteinanderAm gestrigen Mittwoch haben Herr Timothy Shriver (Chairman von Special OlympicsInternational) und Frau Christiane Krajewski (Präsidentin von Special OlympicsDeutschland) im Sportausschuss des Deutschen Bundestages das Konzept der SpecialOlympics World Games 2023 in Berlin vorgestellt und zu den aktuellenVorbereitungen berichtet. Zu den Weltspielen für Menschen mit geistigerBehinderung werden ca. 7000 Athleten/-innen aus 170 Ländern in der Hauptstadterwartet. Dazu erklärt der sportpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eberhard Gienger:"Die Special Olympics World Games 2023 in Berlin werden die Inklusion inDeutschland nachhaltig stärken. Ein gleichberechtigtes Miteinander wird bereitsjetzt durch zahlreiche Regionalkonferenzen, die Einbeziehung der Athleten/-innenund 170 Partnerschaftsprogramme gefördert. Mit den Weltspielen in Berlin wollenwir ein Zeichen setzen und das Bewusstsein für die Belange von Menschen mitgeistiger Behinderung schärfen.Die Vorbereitungen auf das Großsportereignis laufen auf Hochtouren und zeigen,dass Deutschland ein weltoffenes und inklusives Land ist. Auf dem Weg zu denSpecial Olympics 2023 in Berlin werden wir die Bewegung weiterhin politisch undfinanziell unterstützen. So werden heute Bundespräsident Steinmeier undBundeskanzlerin Merkel die Unterzeichnung des Ausrichtervertrages begleiten. Anden Organisationskosten der Weltspiele 2023 beteiligt sich der Bund mit bis zu35 Mio. Euro. Neben bildungs-, sozial- und gesundheitspolitischen Angeboten istSport ein wichtiges Instrument der Inklusion."Hintergrund:Special Olympics International (SOI) ist die weltweit größte Sportbewegung fürMenschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Alle zwei Jahre finden imWechsel die Sommer- und Winterspiele statt, an denen mehr als 7000 Athletinnenund Athleten aus 170-180 Nationen teilnehmen. SOI wurde 1968 von EuniceKennedy-Shriver, einer Schwester von US-Präsident John F. Kennedy, ins Lebengerufen.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4506754OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell