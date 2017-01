Gienger: Reform des Leistungssports muss Situation hochqualifizierter Trainer deutlich verbessern

Berlin (ots) - Einheit aus Trainer und Athlet im olympischen undparalympischen Bereich weiter stärkenAm gestrigen Mittwoch hat sich der Sportausschuss mit derSituation der Trainer im Spitzensport und der Trainerakademie in Kölnbefasst. Dazu erklärt der sportpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eberhard Gienger:"Im Zuge der Reform des Spitzensports muss die Situationhochqualifizierter Trainer in Bezug auf Gehaltsstruktur,Arbeitszeiten und Überstunden deutlich verbessert werden. Die Einheitaus Trainer und Athlet muss im Mittelpunkt stehen, damit sowohl imolympischen als auch im paralympischen Bereich Höchstleistungenerbracht und internationale Erfolge gefeiert werden können.Schlechte Arbeitsbedingungen und prekäreBeschäftigungsverhältnisse bei Bundestrainern gilt es abzuschaffen.Die Sportverbände stehen als Arbeitgeber in der Verantwortung, sichfür ihre Trainer einzusetzen. Treten keine Verbesserungen ein, müssenin den künftigen Förderbedingungen des Bundes Mindeststandardsdefiniert und die Rechte der Trainer fest verankert werden.Für die neuen olympischen Disziplinen und viele Sportarten imBehindertensport müssen zusätzliche Trainerstellen eingerichtet undAusbildungssysteme entwickelt werden. Beim Leistungssport vonMenschen mit Behinderung sollten langfristig 41 Trainerstellengeschaffen werden.Ferner muss die Trainerakademie in Köln das Berufsbild "Trainer"im Spitzensport schärfen und langfristige Kooperationen mitHochschulen eingehen."Hintergrund:Laut Berufsverband der Trainer hat sich trotz Traineroffensive desBundes die Lage der Beschäftigten bisher nur bedingt verbessert. Mitder Verdoppelung der Bundesmittel für Trainer hätten vieleSportverbände zusätzliches Personal eingestellt, anstatt die Lage derStammbelegschaft zu verbessern.In der Folge sind viele hochqualifizierte Trainer ins Auslandabgewandert oder in andere Arbeitsfelder gewechselt. Bei den neuenolympischen Disziplinen und paralympischen Sportarten fehle es zudemhäufig ganz an ausgewiesenen Experten. Nach Angaben desBerufsverbandes der Trainer sind weiterhin vielfach niedrigeGehälter, schlechte Arbeitsbedingungen, Überstunden undMehrfachbefristungen festzustellen.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell