Gienger: Neues Ehrenamtsstärkungsgesetz muss Bürokratie abbauen und Freiraum schaffen

Berlin (ots) - Modernes Engagement braucht praxistaugliche RahmenbedingungenHeute ist der Internationale Tag des Ehrenamtes. Dazu erklärt der sport- undehrenamtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eberhard Gienger:"Wir brauchen ein neues "Ehrenamtsstärkungsgesetz", das die Vereine undgemeinnützige Organisationen deutlich von Bürokratie entlastet und größereGestaltungsspielräume schafft. Der Bundesfinanzminister muss zeitnah einenGesetzentwurf vorlegen, der die Vereine nicht mit Geschlechterfragen gängelt,sondern beim Engagement weitreichend unterstützt.Konkret müssen Vereinfachungen und Klarstellungen bei derDatenschutzgrundverordnung, beim erweiterten Führungszeugnis, bei der Abgrenzungzu Mindestlohnregelungen sowie bei Haftungsfragen angegangen werden. ModernesEngagement braucht zudem praxistaugliche und in die Zeit passendeRahmenbedingungen im Steuerrecht. So müssen wir weiterhin die Ehrenamts- undÜbungsleiterpauschale spürbar anheben, wie auch die Freigrenzen der Vereine fürden wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb anpassen.Das freiwillige Engagement ist ein Grundpfeiler der Zivilgesellschaft und derDemokratie. Neben der geplanten Stiftung für Engagement und Ehrenamt wollen wirden gemeinwohlorientierten Bereich auch von Bürokratie entlasten und neueHandlungsspielräume schaffen.Anlässlich des Internationalen Tages des Ehrenamtes danken wir allen freiwilligTätigen für das soziale Engagement, dass sie im Alltag mit viel Herzblut undgroßer Leidenschaft verwirklichen. Unsererseits werden wir das bürgerschaftlicheEngagement weiter fördern und die Umfeldbedingungen verbessern."Hintergrund: Der Internationale Tag des Ehrenamtes ist ein Jahres- undAktionstag zur weltweiten Anerkennung und Würdigung des bürgerschaftlichenEngagements. Die Verbesserung der Rahmenbedingungen um das freiwilligeEngagement spielt im Koalitionsvertrag eine wichtige Rolle. DasBundesministerium der Finanzen arbeitet derzeit an einem Gesetzentwurf zurFörderung des Ehrenamtes.