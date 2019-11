Gienger: Massiver Anstieg des Sporthaushaltes für 2020 beschlossen

Berlin (ots) - Großartiger Erfolg für die Finanzierung des Spitzen- undBreitensports in DeutschlandIn der gestrigen Bereinigungssitzung haben die Haushaltspolitiker von CDU/CSUund SPD im Deutschen Bundestag beschlossen, das Sanierungsprogramm fürBreitensportanlagen für die kommenden Jahre auf insgesamt ca. 414 Mio. Euro zuerhöhen. Die Spitzensportförderung in 2020 soll um ca. 34 Mio. Euro aufinsgesamt ca. 268 Mio. Euro ansteigen. Dazu erklärt der sportpolitische Sprecherder CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eberhard Gienger:"Die massive Erhöhung des Sporthaushaltes für das Jahr 2020 ist ein riesigerErfolg für den Spitzen- und Breitensport in Deutschland. Als Sportpolitikerhaben wir uns dafür eingesetzt, dass insgesamt ca. 414 Mio. Euro für dieFortsetzung des Programms "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den BereichenSport, Jugend und Kultur" bereitgehalten werden. Davon stammen 82,5 Mio. Euroaus den Förderprogrammen 2018 und 2019. Für 2020 kommen 2 Mio. Euro zusätzlichfür neue Projekte hinzu, wie auch 330 Mio. Euro in Form vonVerpflichtungsermächtigungen. Bei der Förderung des nicht-olympischen Sportswerden wir zusätzlich 13,9 Mio. Euro zusätzlich einstellen.Die Spitzensportförderung des Bundes wird im kommenden Jahr 2020 um ca. 34 Mio.Euro angehoben. Für die Austragung von Großsportereignissen in Deutschland wirdder Bund im Jahr 2020 zusätzlich ca. 20,4 Mio. Euro zur Verfügung stellen. Diesbetrifft die Ski-WM 2021in Oberstdorf mit 8,5 Mio. Euro, die Biathlon-EM 2022 amArbersee mit 1,7 Mio. Euro und die Biathlon- und Rodel-WM 2023 in Oberhof mit 10Mio. Euro. Bei letzterem sind 7 Mio. Euro in Form vonVerpflichtungser¬mächtigungen für die kommenden Haushalte vorgesehen.Bei der Förderung des olympischen Spitzensports werden wir eine Altersvorsorgefür Athleten einrichten, die insgesamt 2,7 Mio. Euro in 2020 umfasst. Für dieVorbereitung auf die Olympischen Sommerspiele in Tokio 2020 und die OlympischenWinterspiele in Peking 2022 werden die Sportverbände außerplanmäßig auf 5,2 Mio.Euro zugreifen können. Die Forschungsinstitute FES und IAT sollen zusätzlich680.000 Euro erhalten, um gestiegene Mieten und Tarifsteigerungen auszugleichensowie wichtige Investitionen vorzunehmen. Im wissenschaftlichen Kontext ist auchdas Pilotprojekt Künstliche Intelligenz zu sehen, das mit 1 Mio. Euro vom Bundgefördert wird, um Trainings- und Wettkampfdaten besser auswerten und anwendenzu können. Nicht zuletzt wollen wir die olympischen Normen und Werte, wie z.B.Fair-Play, gegenseitiger Respekt und Anerkennung sowie Leistungsbereitschaft undinternationalen Austausch, stärken. Hierfür erhält die neu in Frankfurtgegründete Europäische Olympische Akademie (EOA) 100.000 Euro Unterstützung."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell