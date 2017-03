Gienger/Güntzler: Rechtssicherheit für Vereine und Ehrenamtliche beim Mindestlohn schaffen

Berlin (ots) - Klare Ausnahmeregelungen im GesetzestextnachbessernAm gestrigen Mittwoch hat sich der Sportausschuss mit denAuswirkungen des Mindestlohngesetzes auf den Sport und das Ehrenamtbefasst. Dabei stellte sich heraus, dass in vielen Vereinen und beiFreiwilligen weiterhin große Unsicherheit herrscht, wann einBeschäftigungsverhältnis vorliegt und die Regeln des Mindestlohnsgreifen. Dazu erklären der sportpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eberhard Gienger, und der zuständigeBerichterstatter, Fritz Güntzler:Eberhard Gienger: "In dem von Frau Nahles ausgearbeitetenMindestlohngesetz fehlen eindeutige Ausnahmen für den Sport und dasEhrenamt. Dies führt weiterhin zu großer Unsicherheit bei dengemeinnützigen Organisationen und betroffenen Engagierten.Einschlägige Gerichtsurteile zeigen zudem, dass es beiVereinsveranstaltungen oder anderen Aktivitäten schnell zu Verstößenkommen kann und drastische Strafen drohen. Deshalb muss beimMindestlohngesetz dringend nachgebessert werden. Durch klareAbgrenzungen muss Rechtssicherheit für die Vereine und betroffenenPersonenkreise geschaffen werden."Fritz Güntzler: "Auch wenn die Empfänger der Übungsleiter- undEhrenamtspauschale i.d.R. ausgenommen sind, fehlt es an Klarheit imGesetzestext. Beim Mindestlohngesetz sind viele Verantwortliche inVereinen überlastet, wenn es um die Bewertung der diversenVereinstätigkeiten und Engagementfelder geht. DieAufzeichnungspflichten werfen zusätzliche Fragen auf. Schnell bewegensich Platzwart, Trainer oder Vertragsamateur in einer gesetzlichenGrauzone und gehen ein hohes Risiko ein. Deshalb brauchen wir einerechtssichere Ausnahme für Sportvereine und ehrenamtlich Tätige imMindestlohngesetz. Diese muss gerade für jene Freiwilligen gelten,die eine geringe Aufwandsentschädigung bekommen."Hintergrund:Das Mindestlohngesetz gilt in Deutschland seit dem 1. Januar 2015.Hinweise zu Ausnahmen für Ehrenamtliche finden sich lediglich ineiner Protokollerklärung, nicht aber im Mindestlohngesetz selbst. Inder Erklärung heißt es: Von einer "ehrenamtlichen Tätigkeit" im Sinnedes § 22 Absatz 3 MiLoG ist immer dann auszugehen, wenn sie nicht vonder Erwartung einer adäquaten finanziellen Gegenleistung, sondern vondem Willen geprägt ist, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Liegtdiese Voraussetzung vor, sind auch Aufwandsentschädigungen fürmehrere ehrenamtliche Tätigkeiten, unabhängig von ihrer Höhe,unschädlich. Amateur- und Vertragssportler fallen nicht unter denArbeitnehmer-Begriff, wenn ihre ehrenamtliche sportliche Betätigungund nicht die finanzielle Gegenleistung für ihre Tätigkeit imVordergrund stehen.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell