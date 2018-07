Gienger: Fußball weiter als Integrationsmotor begreifen

Berlin (ots) - Debatte um Özil sagt nichts überIntegrationsfähigkeit Deutschlands ausNach dem Rücktritt von Mesut Özil aus derFußballnationalmannschaft ist eine Debatte um die Integrationskraftdes Sports entbrannt. Dazu erklärt der sportpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eberhard Gienger:"Wir müssen den Fußball weiter als Integrationsmotor begreifen undüber den Sport demokratische Werte fördern. Denn der Rücktritt einesNationalspielers sagt noch nichts über die Integrationsfähigkeiteines ganzen Landes aus. Die Erklärungen der verschiedenen Seitenmüssen wir zur Kenntnis nehmen. Gegenseitige Schuldzuweisungen führennicht weiter, sondern führen zur Verhärtung von Positionen.Die deutsche Nationalmannschaft steht für sportlicheHöchstleistungen, für gegenseitige Anerkennung und Respekt sowie fürdemokratische Werte. Sport und Politik lassen sich nicht gänzlichvoneinander trennen, gerade wenn es um Grundüberzeugungen geht.Deshalb brauchen wir eine Stärkung demokratischer Werte im Sport.Spitzensportler müssen zudem dafür sensibilisiert werden, dass siefür politische Zwecke instrumentalisiert werden können.Der Rücktritt von Mesut Özil aus der Fußballnationalmannschaft istzu bedauern, aber zu respektieren. Seine langjährigen Leistungen undErfolge in der Nationalmannschaft sind anzuerkennen. Die öffentlicheKritik an dem Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan istallerdings gerechtfertigt. Denn die Türkei droht, in eine Autokratieabzurutschen. Wahlkampfhilfe ist in diesem Kontext mehr alsfragwürdig. Der nunmehr von Özil geäußerte Vorwurf des Rassismus imDeutschen Fußball Bund (DFB) entbehrt jeder Grundlage."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell