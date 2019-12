Gienger: Dopingsperre für Russland wichtiges Zeichen für sauberen Sport

Berlin (ots) - WADA-Beschluss muss schnell Klarheit für die Olympischen Spiele2020 in Tokio schaffenHeute hat die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) entschieden, dass Russland fürvier Jahre von Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften ausgeschlossen wird.Russische Sportler können demnach nur als neutrale Athleten ohne Nationalflaggeteilnehmen. Dazu erklärt der sportpolitische Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eberhard Gienger:"Der WADA-Beschluss ist ein wichtiges Zeichen für den Schutz des sauberenSports. Doping zerstört die Werte des Sports. Deshalb steht die aktuelleEntscheidung der WADA für einen konsequenten Anti-Doping-Kampf und fürIntegrität im Sport.Bei großen Sportereignissen können russische Sportler jetzt nur noch alsneutrale Athleten ohne Nationalflagge starten. Betroffene Sportler aus Russlandmüssen nachweisen, dass sie vom aktuellen Manipulationsskandal nicht betroffensind. Damit hat die WADA von einer Kollektivstrafe abgesehen und den Weg füreine individuelle Prüfung geöffnet. Für die Olympischen Spiele 2020 in Tokiomuss schnellstmöglich geklärt werden, wer tatsächlich am Großsportereignisteilnehmen darf."Hintergrund: Grund für das laufende Ausschlussverfahren sind manipulierte Datenaus dem Moskauer Doping-Kontrolllabor. Innerhalb von 21 Tagen kann Russland beimInternationalen Sportsgerichtshof (CAS) Einspruch gegen den WADA-Beschlusseinlegen. In diesem Fall drohen ein monatelanger Streit und Ungewissheit für dasStarterfeld bei den Olympischen Spiele 2020 in Tokio.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7846/4463370OTS: CDU/CSU - BundestagsfraktionOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell