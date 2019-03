Gienger: Dopingskandal in Seefeld politisch aufarbeiten und neue Kronzeugenregelung im Anti-Doping-Gesetz prüfen

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Union beantragt Befassung im SportausschussAm 27. Feb. 2019 kam es bei Razzien der Polizei während derSki-Weltmeisterschaft 2019 in Seefeld zu Festnahmen mehrerer Sportlersowie eines Mediziners aus Erfurt. Am heutigen Mittwoch hat dieCDU/CSU-Bundestagsfraktion beantragt, diesen Dopingskandal imSportausschuss zu behandeln. Insbesondere soll die Einführung einerneuen Kronzeugenregelung im Anti-Doping-Gesetz geprüft werden. Dazuerklärt der sportpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion,Eberhard Gienger:"Neben den Ermittlungen der Polizei müssen der Blutdoping-Skandalbei der Ski-Weltmeisterschaft 2019 in Seefeld auch politischaufgearbeitet und eventuell notwendige gesetzgeberische Konsequenzengezogen werden. Die Sportpolitiker von CDU/CSU haben daher einezeitnahe Aufsetzung des Themas im Sportausschuss beantragt. Vor demHintergrund neuer Erkenntnisse wollen wir den Kampf gegen Dopingweiter voranbringen und die Werte im Sport noch besser schützen.Den Dopingfall gilt es jetzt vollständig aufzuklären und dann zuprüfen, ob das Anti-Doping-Gesetz um eine Kronzeugenregelung und denSchutz von Hinweisgebern erweitert werden muss. Denn: Der aktuelleErfolg im Kampf gegen Doping ist vor allem dem Geständnis einesDopingsünders geschuldet. Wir müssen dopenden Sportlern und auchMittätern einem Ausweg aufzeigen und zusätzliche Anreize bieten, sichzu offenbaren bzw. bei den Ermittlungen zu helfen.Doping untergräbt die Werte des Sports und ist aufs Schärfste zuverurteilen. Mit dem im Jahr 2015 neu geschaffenen Stammgesetz zurBekämpfung von Doping im Sport wurde die Basis für den aktuellenErmittlungserfolg gelegt."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell