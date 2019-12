Gibt es ein schöneres Geschenk als Zeit zum Entspannen? / Last Minute Geschenkidee: vabali Spa-Gutscheine online kaufen, direkt personalisieren, ausdrucken und garantiert Freude verbreiten. (FOTO)

Berlin / Düsseldorf / Hamburg (ots) - Wie lange fiebern wir der Weihnachtszeitentgegen mit ihren festlichen Momenten, Lichterzauber und besonderen Anlässenmit Freunden und der Familie? Aber so schön diese Zeit auch ist -Geschenkestress und Einladungen zu diversen Feierlichkeiten stellen uns oftmalsvor die Frage: Womit können wir unseren Lieben dieses Jahr eine Freude machen?Warum nicht einen Tag Erholung auf balinesische Art verschenken, für eine derwunderschönen vabali Wellnessanlagen in Berlin und Düsseldorf oder auch schonfür das neue Spa in Hamburg? Das vabali Feeling steht für eine Auszeit vomhektischen Alltag - einfach mal die Seele baumeln lassen und Genuss mit allenSinnen erleben. Jedes der einzigartigen vabali Wellnessresorts verwöhnt seineGäste durch seine besondere Architektur, wunderschöne Saunalandschaften undRuheräume, die den paradiesischen Charme Balis widerspiegeln. Wer würde sichnicht über so eine Auszeit freuen? Individualisierbare Gutscheine, die glücklichmachen - auch Last Minute zum selbst AusdruckenAuch jetzt noch kurz vor Weihnachten sind die Gutscheine bestellbar und liegengarantiert noch rechtzeitig zum Fest unter dem Weihnachtsbaum: Gutscheine lassensich online individualisieren mit eigenem Bild und persönlicher Widmung. Mitwenigen Klicks erhält man umgehend ein einzigartiges Geschenk bequem zumAusdrucken für zuhause. Ob für das Spa mitten in Berlin, in der Natur im Südenvon Düsseldorf oder zum absoluten Vorzugspreis für die zukünftige vabaliLocation am Stadtrand von Hamburg. Im vabali spa online Shop unter www.vabali.degibt es zudem weitere wunderschöne Entspannungsideen als Geschenk - oder fürsich selbst.vabali spa Hamburg: Jetzt Gutscheine zum Early Bird Tarif imWeihnachtsvorverkauf sichernMit dem vabali spa Hamburg entsteht, unweit der Großstadt Hamburg in Glinde, diedritte balinesische Wellnessoase. Ab Herbst 2021 darf sich auch der Norden aufeine Auszeit vom Alltag freuen: auf dem weitläufigen Areal von 36.000Quadratmetern wird eine Saunalandschaft mit 13 Saunen, zwei Dampfbädern undeinem Laconium entstehen. Dazu wird ein Naturschwimmteich von 1.000Quadratmetern die Gäste begeistern sowie weitere fünf Pools undEntspannungsbecken für Wohlbefinden sorgen. Zahlreiche Ruheräume, ein Restaurantund ein abwechslungsreiches Massagemenu runden das Angebot in authentischerbalinesischer Architektur ab.Jetzt schon gibt es die Möglichkeit, für Hamburg Gutscheine im Vorverkauf zumEarly Bird-Tarif für Herbst 2021 zu erstehen: Einfach auf der Websitewww.vabali.de den passenden Tarif wählen, den Gutschein individualisieren undfür strahlende Augen bei Freunden, Familien oder Partner sorgen.Pressekontakt:GOSSIP+ Public Relations GmbHLana Al-Tawilvabali@gossipplus.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/125578/4476045OTS: vabali spaOriginal-Content von: vabali spa, übermittelt durch news aktuell