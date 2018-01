Gibt es Hoffnung für Steinhoff International?

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte Steinhoff International die Gemüter der Anleger und Sascha Huber hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Deutlich negativ hat sich der Bilanzskandal ausgewirkt, der Ende 2017 ans Licht kam. Nicht nur musste der langjährige CEO das Unternehmen verlassen, auch die Bilanzen der Jahre 2016 und 2015 müssen nun korrigiert werden – ganz zu schweigen vom Jahresabschluss 2017.

Die Entwicklung! Die durch die Neuigkeiten entstandene Unsicherheit ist zwar groß, doch die Aktie hatte am Dienstag dennoch um mehr als +6% zulegen und sich an die Spitze des MDAX hocharbeiten können. Scheinbar haben diejenigen Anleger, die verkaufen wollten, dies bereits getan und die Aktie könnte um 0,30 Euro ihren Boden gefunden haben.

Der Ausblick! Die Geschäfte laufen prinzipiell gut und es gibt ausreichend werthaltige Assets zur Schuldenbegleichung. Zudem ist die südafrikanische Politik mit dem Skandal beschäftigt und die EZB verfügt über Steinhoff-Anleihen, so dass eine Rettung des Unternehmens durchaus möglich ist. Altaktionäre könnten bei einer Rettung allerdings durch einen Debt-to-Equity Swap Nachteile haben.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.