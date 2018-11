Gibbs Amphibians wird Tochterunternehmen für Humdinga-Montage in Katar gründen

Doha, Katar (ots/PRNewswire) -Gibbs Amphibians (Gibbs) baut eine strategische Partnerschaft mitder Madaeen Al Doha Group zur Lieferung und Montage des GibbsHumdinga auf. Das unter Gibbs Amphitech firmierendeTochterunternehmen wird seinen Sitz in Katar haben und Gibbs-Produktein der Region und anderen Schlüsselmärkten liefern, zu denen unteranderem Australien, Kanada und Großbritannien zählen.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/779476/Gibbs_Amphibians_demonstration.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/779477/Gibbs_Amphibians_Qatar.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/779478/Gibbs_Amphibians_road_demonstration.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/779479/Gibbs_Amphibians.jpg )Gründer Alan Gibbs ist begeistert von den neuen Möglichkeiten inder Region und der Performance des Humdinga im Markt."Die globale Humdinga-Nachfrage wächst stetig, und wir stoßen aufgroßes Interesse bei Kunden aller Art, einschließlich Regierungen undPrivatpersonen. Der Zeitpunkt und die Umstände sind ideal, um denEinsatz des Fahrzeugs voranzutreiben, und ich gehe davon aus, dassHumdingas in naher Zukunft in vielen Teilen der Welt anzutreffen seinwerden. Es ist ein sinnvoller Schritt - Gibbs steht für hochwertigeHochtechnologie, und wir sind bestrebt, mit Partnern wie der MadaeenAl Doha Group zusammenzuarbeiten, die unsere Vision und unsere Werteteilen. Wir werden uns zunächst auf den Humdinga als erstes Produktfür die Region konzentrieren".Gibbs verfügt über Standorte in Großbritannien (Nuneaton) undNeuseeland und nutzt seine aus beiden Ländern versammelteEngineerung-Kompetenz, um die HSA-Technologie (High Speed Amphibian)und die darauf aufbauenden Fahrzeuge weiterzuentwickeln. DasUnternehmen hat in den letzten 20 Jahren Finanzmittel imdreistelligen Millionenbereich und mehr als drei MillionenArbeitsstunden in die Entwicklung der Technologie investiert, undkonnte weltweit über 400 Patente anmelden, was Gibbs zum globalenMarktführer für High Speed Amphibious-Technologie macht.Der Humdinga ist eines der robusteren Fahrzeuge von Gibbs, dassowohl im Gelände als auch auf dem Wasser eingesetzt werden kann. Erbietet Platz für bis zu 9 Personen mit der für Gibbs typischenmittigen Fahrerposition, und kann bis zu einer Tonne Nutzlastbefördern. Das mit Allradantrieb und den proprietären Twin-Waterjetsvon Gibbs ausgestattete Fahrzeug erreicht Geschwindigkeiten von über64 km/h (40 mph) auf dem Wasser, und mehr als 128 km/h (80 mph) aufder Straße. Der Humdinga ist flexibel und eignet sich fürunterschiedlichste Einsatzzwecke, von Logistik bis zu Such-undRettungsdiensten, von der Polizeiarbeit bis hin zum Freizeit-Gefährt.Das in Südostasien in Lizenz hergestellte Fahrzeug ist bislang wederfür die Öffentlichkeit noch für eine derart weitgefasste Regiongreifbar gewesen."Beim Humdinga kommen Imagination und Technik zusammen, hier wirdneu definiert, was ein Fahrzeug ausmacht. Diese strategischePartnerschaft zur Herstellung, Montage und Fertigung des GibbsHumdinga ist eine bedeutende Leistung und ein eindrucksvollesBeispiel für unsere konkrete Zusammenarbeit mit Katar, die zurUmsetzung der Qatar 2030 National Vision beiträgt", erklärte H.E AjaySharma CMG, britischer Botschafter im Staat Katar. "Das neueUnternehmen wird es Gibbs und der Madaeen Al Doha Group ermöglichen,neue Märkte zu erschließen und hat das Potenzial, enorme Chancen fürbeide Seiten zu schaffen".Informationen zu Gibbs AmphibiansGibbs Amphibians Ltd. ist das weltweit erste Unternehmen, dasamtlich zugelassene Fahrzeuge entwickelt, die auf Wasser ein Tempovon mehr als 48 km/h (30 mph) und an Land die straßenüblichenGeschwindigkeiten erreichen können, wobei der Übergang zwischen Landund Wasser auf Knopfdruck in weniger als 5 Sekunden erfolgt. Dieeinzigartige Kombination aus Neuentwicklungen in verschiedenenEngineering-Disziplinen und benutzerfreundlicher Technologie hatGibbs die führende Position als weltweit anerkannte Autorität auf demGebiet der Hochgeschwindigkeits-Amphibienfahrzeuge gesichert.Das in Großbritannien ansässige Privatunternehmen wurde von AlanGibbs und Neil Jenkins gegründet und entwickelt seit 1994 High SpeedAmphibian (HSA)-Technologie. Das Unternehmen hat seither mehr alsacht verschiedene Fahrzeuge von 3 Meter bis über 10 Meter Länge fürverschiedenste Nutzungsbereiche herausgebracht, darunter denRekordmarken setzenden preisgekrönten Aquada, den berühmten Quadskiund den robusten Humdinga.Der Humdinga ist ein High Speed-Allrad-Amphibienfahrzeug von 7Meter Länge mit robuster Funktionalität für Geländefahrten undWasser, das je nach Ausstattung eine Tragkraft von bis zu 1.000 kgund über drei bis zu neun Sitze aufweist, und die berühmte mittigeFahrposition von Gibbs bietet. Das Fahrzeug kannkonfigurationsabhängig Geschwindigkeiten von über 64 km/h (40 mph)auf dem Wasser und 129 km/h (80 mph) auf der Straße erreichen und istmit einem V8-Dieselmotor ausgestattet, der die Räder und dieproprietären Twin-Waterjets von Gibbs antreibt.Weiterführende Informationen zu Gibbs und seiner Technologie, undEinzelheiten zu allen Fahrzeugen, die das Unternehmen entwickelt hat,finden Sie auf folgender Website.http://www.gibbsamphibians.comMadaeen Al Doha GroupDie Madaeen Al Doha Group arbeitet seit 2009 mit führendenUnternehmen aus der ganzen Welt zusammen, und unterstützt sie beiihrer Expansion und dem Ausbau ihrer Geschäfte in und mit Katar.Madaeen Al Doha verfügt über signifikante Präsenz und Netzwerke imNahen Osten, in Asien, Europa und Lateinamerika und kann in engerZusammenarbeit mit seinen Partnern deren eigene Strategien mit denendes Landes und der Region abstimmen, um Synergien zu schaffen, diezum Erfolg der Gruppe und ihrer Partner führen.Madaeen Al Doha engagiert sich kontinuierlich dafür, einenwesentlichen Beitrag zur Entwicklung und zum Wohlstand des Landes zuleisten, um Katars Vision 2030 zu unterstützen und umzusetzen.Pressekontakt:+44.747.747.6464E-Mail: gjenkins@kraftcomms.comGibbs Katar Medienkontakt: Samar Abou-FarahLa Difference PRTel.: +97433974506E-Mail: samar@ladifferencepr.comOriginal-Content von: Gibbs Amphibians, übermittelt durch news aktuell