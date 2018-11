Gibbs Amphibians nimmt mit Humdinga an Milipol Qatar 2018 in Doha teil

Doha, Katar (ots/PRNewswire) -Gibbs Amphibians (Gibbs) stellte diese Woche auf der Milipol Qatar2018 aus. Nach einer kürzlichen Produktvorführung in Katarpräsentierte Gibbs sein HumdingaHochgeschwindigkeits-Amphibienfahrzeug an seinem Messestand.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/778360/Gibbs_Humdinga_Milipol_Qatar_2018_1.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/778361/Gibbs_Humdinga_Milipol_Qatar_2018_2.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/778362/Gibbs_Humdinga_Milipol_Qatar_2018_3.jpg )Die Milipol Qatar ist die international führende Ausstellung fürInnere Sicherheit und Zivilschutz in Nahost, die für ihre 12. Ausgabezurück nach Katar kehrte. Die diesjährige Veranstaltung galt als diebislang spannendste Milipol-Messe. Die Milipol Qatar 2018, die vomInnenministerium des Staats Katar in Partnerschaft mit dem imFrankreich ansässigen Unternehmen Comexposium Security ausgerichtetwird, fand vom 29. bis 31. Oktober im Doha Exhibition and ConventionCenter (DECC) statt. Dieses Mal fand anlässlich der Messe aucherstmals die Civil Defence Exhibition and Conference statt.Gibbs verfügt über Standorte in Großbritannien (Nuneaton) undNeuseeland. Das Unternehmen entwickelt mithilfe der Ingenieure unddes Know-hows aus beiden Ländern fortlaufend High Speed Amphibian(HSA) Technologie und die dazu passenden Fahrzeuge. Die Anstrengungenvon Gibbs haben weltweit über 400 Patente und angemeldete Patente fürHSA-Technologie, acht Fahrzeuge und zahlreiche technologischeInnovationen hervorgebracht. Diesen Errungenschaften hat Gibbs seinePosition als weltweiter Marktführer für High SpeedAmphibian-Technologie zu verdanken.Der Humdinga ist eines der robusteren Fahrzeuge von Gibbs, dassowohl in unwegsamem Gelände als auch auf der Wasseroberflächeeinsetzbar ist. Mit der charakteristischen mittigen Fahrposition vonGibbs und einer Nutzlast von einer Tonne kann es bis zu neunPassagiere transportieren. Es erreicht Geschwindigkeiten von 40 mphauf dem Wasser und über 80 mph an Land, mit zwei von Gibbspatentierten Wasserstrahlantrieben und 4 WD. Das macht den Humdingazu einer flexibel nutzbaren Plattform, über die eine Reihe vonAnwendungsbereichen unterstützt werden können - von Logistik bis hinzu Such- und Rettungsdiensten, von Polizeistreifen bis hin zuprivaten Freizeitaktivitäten. Das Fahrzeug wird in anderen Teilen derWelt in Lizenz gefertigt, ist jedoch nicht für die Öffentlichkeitoder die Region erhältlich.Informationen zu Gibbs AmphibiansGibbs Amphibians Ltd. ist das erste Unternehmen in der Geschichte,das amtlich zugelassene Fahrzeuge entwickelt, die Geschwindigkeitenvon über 30 mph auf dem Wasser sowie die normalen Geschwindigkeitenan Land erreichen und auf Tastendruck in nicht einmal fünf Sekundenzwischen Land und Wasser wechseln können. Diese einzigartigeKombination aus Innovationen von mehreren Technik- undKonstruktionsbereichen und benutzerfreundlicher Technologie hat Gibbsdie führende Position als weltweit anerkannte Autorität auf demGebiet der Hochgeschwindigkeits-Amphibienfahrzeuge gesichert.Das in Großbritannien ansässige Privatunternehmen wurde von AlanGibbs und Neil Jenkins gegründet und entwickelt seit 1994 High SpeedAmphibian (HSA) Technologie. Seitdem hat es mehr als achtverschiedene Fahrzeuge von 3 m bis über 10 m Länge in denverschiedensten Anwendungsbereichen entwickelt, darunter denrekordbrechenden und preisgekrönten Aquada, den berühmten Quadski undden robusten Humdinga.Der Humdinga ist ein 4 WD, 7 m langesHochgeschwindigkeits-Amphibienfahrzeug mit robusten Funktionen sowohlin unwegsamen Gelände als auch auf dem Wasser. Es besitzt eineTragkraft von bis zu 1.000 kg, die je nach Ausstattung drei bis zuneun Sitze umfassen kann und die berühmte mittige Fahrposition vonGibbs bietet. Es erreicht über 40 mph auf dem Wasser und 80 mph aufder Straße und ist mit einem V8-Dieselmotor versehen, der die Räderantreibt und die zwei von Gibbs patentierten Wasserstrahlantriebe.Das macht den Humdinga umweltfreundlicher als einen Helikopter, einesder wenigen Fahrzeuge, das in den gleichen Umgebungen einsetzbar ist.Weitere Informationen über Gibbs, seine Technologie und weitereEinzelheiten zu allen Fahrzeugen, die das Unternehmen entwickelt hat,finden Sie auf der Website.http://www.gibbsamphibians.comInformationen zur Milipol QatarDie Milipol Qatar ist eine 1996 ins Leben gerufene Handelsmessefür Innere Sicherheit, die vom Innenministerium des Staates Katar unddem im Frankreich ansässigen Unternehmen Comexposium Securitygegründet wurde und organisiert wird.Die Milipol Qatar, eine zweijährliche Veranstaltung, bringt diegrößten Unternehmen des öffentlichen und industriellenSicherheitssektors der Welt nach Doha. Die Unternehmen präsentierenihre aktuellsten Produkte und Dienstleistungsinnovationen auf denGebieten Sicherheits-, Detektions- und Schutzausrüstung bzw.-systeme.Seit 2018 umschließt die Milipol Qatar auch die Civil DefenceConference and Exhibition und gilt somit als globale Veranstaltungfür Sicherheit.Seit über 30 Jahren steht die Marke MILIPOL für hochwertige,internationale Veranstaltungen im Bereich Innere Sicherheit. Sie wirdseitdem mit Stolz durch die Milipol Paris und die Milipol Qatar sowieseit kurzem auch durch die Milipol Asia-Pacific repräsentiert.Gemeinsam bilden sie das weltweit führende Netzwerk vonVeranstaltungen für Lösungen, Technologien und Innovationen fürInnere Sicherheit.Weitere Informationen zur Milipol Qatar finden Sie auf derWebseite.https://m-en.milipolqatar.comPressekontakt:Graham JenkinsKrafthaus CommunicationsTelefon: +44-747-747-6464E-Mail: gjenkins@kraftcomms.com Gibbs Qatar Medienkontakt: SamarAbou-FarahDooha.MediaTelefon: +97433974506E-Mail: samar@dooha.media Milipol Qatar Medienkontakt: Salwa GhorayebAccount ManagerAction QatarTelefon: 00974-44361499E-Mail: salwa.g@actionprgroup.comOriginal-Content von: Gibbs Amphibians, übermittelt durch news aktuell