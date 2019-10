Gib denen, die von Herzen geben / Die Milka Weihnachtskampagne ruft dazu auf, Menschen, die uns gerne unterstützen, mit süßen Gesten zu würdigen (FOTO)

Bremen (ots) -Weihnachten ist die Zeit, etwas zurückzugeben. Doch wie sieht es wirklich mitunserer Aufmerksamkeit für andere aus? Die aktuelle Milka Weihnachtskampagne"Gib denen, die von Herzen geben" rückt all jene in den Mittelpunkt, die dasganze Jahr über selbstverständlich für uns da sind, denn diese Menschen werdenoft nicht gesehen und zu selten wertgeschätzt. Milka ruft mit einerumfangreichen 360-Grad-Kampagne dazu auf, diesen Menschen etwas zurückzugeben.Herzstück der Kampagne ist der neue Milka Weihnachtsspot, mit dem MondelezInternational auch den Coversong "You've got the love" vom Milka Christmas Choirpräsentiert. Er wird von einem Schülerchor gesungen und fängt die besinnliche,Weihnachtsstimmung perfekt ein. Die Zusammenarbeit mit Darstellern der täglichenSerie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ), Medienkooperationen sowie einestarke Konsumenten-Aktivierung auf Instagram, Facebook und Pinterest generierenzusätzliche Awareness. So bringt Milka ganz Deutschland dazu, an Weihnachtendenen etwas zu geben, die von Herzen geben.Der Hintergrund: Zurückgeben macht glücklichLaut der Milka Weihnachtsstudie 2019* haben mehr als die Hälfte der Deutschen(60 Prozent) einen Menschen, auf den sie sich verlassen können, - der oftallerdings nicht die verdiente Aufmerksamkeit bekommt. Dabei reicht schon einekleine Geste als Wertschätzung. Jedoch glauben 95 Prozent der Befragten, dasseine anerkennende Geste glücklich macht. "Wir von Milka möchten deshalb zuWeihnachten mit unserer Kampagne alle ermutigen, den besonderen Menschen, dieuns selbstverständlich unterstützen, selbst etwas zurückzugeben", erklärt HeikeHauerken, Leiterin Unternehmenskommunikation und Public Affairs bei MondelezInternational in Deutschland.Der neue Milka WeihnachtsspotDer Milka Weihnachtsspot lenkt den Blick auf all jene, die tagtäglich im Kleinenwie im Großen Gutes tun und die dafür unsere Aufmerksamkeit und Anerkennungverdienen. Der gehörlose Hausmeister Leon baut die Kulisse für das großeWeihnachtssingen in der Schule und schafft damit den funkelnden Rahmen für dasKonzert. Währenddessen übt der Schülerchor für das große Weihnachtskonzert derSchule. Plötzlich ertönt ein Hammerschlag, die Kinder zucken zusammen, die Musikstoppt. Leon, der sich aufgrund seiner Gehörlosigkeit erst einmal gar nichtbewusst ist, dass er einen plötzlichen Lärm verursacht hat, entschuldigt sichschüchtern. Die zwölfjährige Mia, die Leadsängerin im Chor, fängt seinen Blickauf - und nimmt in diesem kurzen Augenblick ihn und seine wichtige Aufgaberichtig wahr. Ihr wird bewusst, was er für das Konzert leistet. Am Tag derAufführung ist Leon unter den Zuschauern. Er nähert sich seinem Platz imPublikum und findet - zu seiner Freude - auf seinem Stuhl einen MilkaWeihnachtsmann auf dessen Anhänger "Danke für alles" steht. Später beim Singenzeigt Mia ihre Dankbarkeit in Gebärdensprache. Mit diesen unerwarteten Gestenzeigt Mia Leon, dass es nicht viel braucht, um an Weihnachten Wertschätzungauszudrücken und den ganz besonderen Menschen in unserem Leben etwaszurückzugeben.Am 26. Oktober um 20:13 Uhr fand die Erstausstrahlung des neuen 30-sekündigenMilka Weihnachtswerbespots auf mehreren TV-Kanälen kurz vor der Primetime statt.Verschiedene Endframes zeigen im Laufe der Kampagne die im jeweiligen Zeitraumrelevantesten Milka Weihnachtsprodukte. Außerdem gibt es mehrere 6-sekündigeergänzende Spots für die verschiedenen Phasen der Kampagne. Mit der Kampagnelanciert Milka eine weihnachtliche Coverversion von "You've got the love". DerSong wird umfangreich in die Maßnahmen integriert und dieses Jahr ab KW 46erstmalig auch auf Spotify erhältlich sein.Den neuen Milka Weihnachtsspot können Sie unter folgendem Link einsehen:https://youtu.be/rzyvMJwvS5kKonsumenten-Aktivierung auf Social Media und mit GZSZ StarsWer ist immer für dich da - und wie gibst du diesem Menschen etwas zurück? Milkalädt ein, es mit einer süßen Geste wie dem Milka Weihnachtsmann zu tun. Auf demeigenen Instagram-Kanal fragt Milka deshalb, wem die Konsumenten etwaszurückgeben möchten und warum. Diese sollen dann ein Bild von sich und einemMilka Weihnachtsmann unter dem Hashtag #MilkaWeihnachten auf Instagram postenund die Person, der sie etwas zurückgeben wollen, nennen und die Nominierungbegründen. Wer hier mitmacht, hat die Chance auf einen von zwei Gewinnen - wenner oder sie zusätzlich den Milka Account @milka_dach verlinkt und schreibt,welcher Gewinn bevorzugt wird: Milka verlost 15-mal zwei Tickets für die MilkaWeihnachtsfeier mit Gästen aus der GZSZ-Starriege oder eines von 110 MilkaWeihnachtspaketen bestehend aus weihnachtlicher Schokolade und Überraschungenfür mehr Gemeinsamkeit im Wert von 150 Euro. Die vollständigenTeilnnahmebedingungen und Datenschutzhinweise sind untermilka.de/aktionen/weihnachten zu finden. Die Gewinner können zur Weihnachtsfeierdie Person mitbringen, der sie etwas zurückgeben möchten. Als Anreiz, sich ander Aktion zu beteiligen, gehen Influencer und Darsteller der täglichen Serie"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit gutem Beispiel voran. Sie rufen ihreCommunity in 25-sekündigen TV-Spots und auf ihren Social-Media-Kanälen dazu auf,mit einem Posting besonderen Menschen Aufmerksamkeit zu schenken und benennenselbst die Person, der sie etwas zurückgeben wollen. Repostings der Beiträge aufdem Milka Kanal verstärken die Aufmerksamkeit. Die Kampagnenbotschaftunterstützen außerdem Visual Statements auf Facebook und Instagram, sowieDIY-Anleitungen für Weihnachtsdekoration und Geschenkinspiration mit MilkaProdukten auf Pinterest.*Für die aktuelle Milka Weihnachtsstudie 2019, durchgeführt von forsa, wurdenvom 28.08. bis 06.09.2019 insgesamt 1.003 Personen deutschlandweit mittelsOnline-Panel befragt. Als führenderSnacking-Anbieter gestaltet das Unternehmen mit beliebten Marken wie Milka,Oreo, TUC, belVita, Toblerone und Trident die Zukunft des Snacking.