"Gib Acht auf Dich" - Brustkrebsmonat Oktober will sensibilisieren und aufklären (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Der Oktober ist pink - der Brustkrebs selbst dagegen nicht. Dassagen die Frauen, die daran erkrankt sind. Gerade deshalb wollen auchsie den offiziellen Brustkrebsmonat nutzen, um auf das Themaaufmerksam zu machen - und vor allem für die Brustkrebs-Früherkennungzu sensibilisieren. Genau dafür macht sich auch die Aktion "Gib Achtauf Dich" stark, die die Kooperationsgemeinschaft Mammographie insLeben gerufen hat. Oliver Heinze berichtet.Sprecher: In Deutschland erkranken jährlich 72.000 Frauen anBrustkrebs, meistens trifft es die Generation 50 plus. FrauenärztinKarin Bock, Leiterin des Referenzzentrums Mammographie Südwest, weiß:O-Ton 1 (Dr. Karin Bock, 29 Sek.): "Brustkrebs kann jede Frautreffen - selbst wenn wir gesund leben und Risikofaktoren wieRauchen, Bewegungsmangel oder Übergewicht vermeiden. Und bei etwazehn Prozent aller Brustkrebserkrankungen gibt es eine genetischeVorbelastung. Hier spricht man von einem erhöhten Risiko bei Frauen,in deren Familien Brust- und Eierstockkrebs häufig, und vor allemschon in jüngeren Jahren, aufgetreten ist. Für diese Frauen gibt esbesondere Brustkrebs-Früherkennungsprogramme."Sprecher: Das sind dann sogenannte Hochrisiko-Sprechstunden mitdeutlich engmaschigeren Kontrollen. Aber auch Patientinnen ohnefamiliäre Vorbelastung sollten ihre Brust zumindest regelmäßigabtasten!O-Ton 2 (Dr. Karin Bock, 19 Sek.): "Wird eine Auffälligkeitfestgestellt, zum Beispiel ein Knoten, eine Hautveränderung oder eineFlüssigkeitsabsonderung aus der Brustwarze, sollte das umgehendgynäkologisch geklärt werden. Allerdings: Die Tastuntersuchung wurdein den letzten Jahrzehnten deutlich überschätzt. Und wirklicheFrüherkennung kleiner Tumoren kann sie nicht bieten."Sprecher: Dafür eignen sich eher Mammographie, Ultraschall undMRT. Allerdings...O-Ton 3 (Dr. Karin Bock, 25 Sek.): "...gibt es für Ultraschall undMRT, also die Kernspintomographie, bislang keine eindeutigen Belege,dass die Frauen vor dem Tod durch Brustkrebs bewahrt werden können.Und die Mammographie, also das Röntgen der Brust, kannwissenschaftlich nachgewiesen Leben retten. Deswegen übernehmen jaauch die Krankenkassen der Frauen zwischen 50 und 69 Jahren diezweijährliche Mammographie im Rahmen des Screening-Programms."Abmoderationsvorschlag:Brustkrebs ist die mit Abstand häufigste Krebsart in Deutschland.Die gute Nachricht: In vielen Fällen kann der Brustkrebs dank einerMammographie früh erkannt und gut therapiert werden. Wenn Sie jetztmehr darüber wissen möchten: Gehen Sie doch mal ins Netz, aufwww.mammo-programm.de finden Sie alles Wissenswerte rund ums Thema!