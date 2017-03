Giardina 2017 / Deutscher Gartengestalter Reinhold Borsch feiert Großerfolg an der Giardina (FOTO)

Zürich (ots) -Giardina, die international führende Indoor-Veranstaltung für dasLeben im Garten, hat jeweils die besten Gartengestalter in Zürich zuGast. Mit imposanten Schaugärten demonstrieren sie ihr Können undzeigen die aktuellen Gartentrends. Gartengestalter Reinhold Borschpräsentierte als einziger deutscher Aussteller einen rund 400Quadratmeter großen Japan-Garten und sorgte damit für einen Höhepunktder diesjährigen Ausstellung. Über 65'000 Besucher strömten nachZürich, um seinen Schaugarten zu bewundern. Darüber hinaus wurdeReinhold Borsch zum zweiten Mal in Folge mit dem höchsten Gartenpreisder Schweiz, dem GiardinaAWARD, ausgezeichnet.In den vergangenen Tagen präsentierten sich 270 Aussteller denüber 65'000 Besuchern der Giardina, der weltweit führendenIndoor-Gartenveranstaltung. Ein einzigartiges Erlebnis für alle Sinneund das Herzstück der Ausstellung sind begehbare Schaugärten von 20bis 600 m². Die Anlagen werden nach monatelanger Planung in nur knappzehn Tagen in den Hallen der Messe Zürich aufgebaut, um die Besucherwährend fünf Tagen zu erfreuen. Zum zweiten Mal begeisterte derdeutsche Experte für Koiteiche und exklusive Gärten, Reinhold Borsch,das Fach- & Privatpublikum gleichermaßen. Er nimmt bei seiner zweitenTeilnahme erneut einen begehrten GiardinaAWARD mit nach Hause.Beste Gartengestalter zeigen ihr KönnenAn der Giardina präsentieren die Besten der Branche mit1:1-Gartenbeispielen ihr Können. Auf rund 3600 m² konnten dieBesucher in 22 Gartenträume eintauchen, die eigens für den Eventkonzipiert wurden. Reinhold Borsch bereicherte die diesjährigenAnlagen mit einem Garten der Superlative: der über 400 Quadratmetergrosse Japan-Garten bildete einen Höhepunkt der Giardina 2017."Reinhold Borsch ist mit seinem diesjährigen japanischen Garten"Harmonie und Perfektion" eine aussergewöhnlich hochwertigePräsentation gelungen. Wir schätzen seinen unternehmerischen Mut undsind stolz, dass wir ihn nach seiner spektakulären Teilnahme 2015dieses Jahr wieder als Aussteller haben gewinnen können." sagtSebastian Morlock, Exhibition Director der Giardina.Höchstleistung eines VisionärsGemeinsam mit zeitweise 16 Mitarbeitern arbeitete Borsch einhalbes Jahr lang intensiv an seinem zweiten Giardina- Projekt. Diesessollte noch grösser, noch beeindruckender werden, als die Anlageseiner ersten Teilnahme 2015. Eine Vision, die er Wirklichkeit werdenließ: Der rund 400 Quadratmeter große Schaugarten war einer dergrößten und bautechnisch aufwändigsten, den es auf der Giardina zubestaunen gab.Mit 15 Sattelschleppern reiste der passionierte Gartenbauer 600 kmvon Kempen bei Düsseldorf nach Zürich, um seinen imposantenJapan-Garten aufzubauen. Highlights der Installation waren ein 25Kubikmeter großer Teich mit 14 wertvollen Koi-Karpfen, spektakuläreUnikate japanischer Formgehölze sowie ein riesiges traditionellesTeehaus. "Für den Schaugarten an der Giardina haben wir in diesemJahr fünf sehr große, 3,5 Meter hohe Bäume, Formgehölz von siebenMetern Länge und rund 3.000 niederwüchsige Pflanzen mitgebracht.Alleine für den Transport der Pflanzen benötigten wir siebenextralange Spezialtransporter", so Borsch. Ein logistischer Aufwand,der sich auch 2017 für Reinhold Borsch gelohnt hat. Er wurde beiseiner zweiten Teilnahme am Schweizer Gartenevent des Jahres mitseinem zweiten GiardinaAWARD ausgezeichnet, notabene der wichtigstenAuszeichnung der Gartenbranche der Schweiz.Über Reinhold BorschSeit 1992 verwirklicht das Unternehmen Reinhold Borsch Garten- undLandschaftsbau aus Kempen bei Düsseldorf exklusive Gartenkonzepte undsetzt dabei individuelle Kundenwünsche um. Die Leidenschaft für Koimachte Inhaber Reinhold Borsch zu einem der gefragtestenKoiteich-Experten weltweit. Heute betreut der passionierteGartengestalter seine Kunden rund um den Globus. Von der Beratung undPlanung bis zur Umsetzung und Unterhalt der Anlagen bietet seinUnternehmen alles aus einer Hand. 2015 wurde er als erster Deutschermit dem wichtigsten Preis der grünen Branche in der Schweiz, demGiardinaAWARD, ausgezeichnet. 2017 gelang Ihm dieses Kunststückerneut.Giardina - das weltweit einzigartige GartenereignisDie einzigartige Ausstellung bildet jeweils zum Frühlingsbeginneinen fulminanten Auftakt in die Saison: Die bedeutendsten Anbieterder Branche präsentieren auf rund 30.000 m² neue Produkte, kreativeLösungen und die kommenden Trends in der Gartengestaltung. Inmittenspektakulärer Gartenbeispiele und kunstvoller Installationen findendie Besucher eine Fülle an Inspiration und Anregungen für ihrepersönlichen Blumen- und Pflanzenwelt im Garten, auf der Terrasse unddem Balkon.14. bis 18. März 2018 / Messe Zürich www.giardina.chPressekontakt:Medienkontakt Giardina - Leben im GartenHead Communicationsmarina.kirschbaumer@giardina.chTel +41 58 206 51 46Original-Content von: Giardina / MCH Group, übermittelt durch news aktuell