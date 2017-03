GiardinaAWARDS 2017: Reinhold Borsch erhält höchste Auszeichnung der Schweizer Garten-Branche (FOTO)

Zürich (ots) -Die Giardina, die international grösste Indoor-Veranstaltung fürdas Leben im Garten, hat in Zürich die besten Gartengestalter 2017gekürt. Zu diesen zählt auch Reinhold Borsch, Experte für Koiteicheund exklusive Gärten. Als einziger Deutscher Aussteller stellte ersich der vierköpfigen Fachjury, um sich einen der begehrtesten Preiseder grünen Branche zu sichern - und überzeugte: Er erhielt einenAward in der Königskategorie "Sonderschau Garten" (Gärten ab 200 m²Größe) für seinen über 400m2 großen japanischen Garten "Harmonie undPerfektion". Dies ist bereits die zweite Auszeichnung des Deutschen,der bereits bei seiner ersten Giardina-Teilnahme 2015 einen Awarderhielt.Zum Frühlingsbeginn öffnet die Giardina vom 15. bis 19. März 2017die Tore. Mit rund 270 Ausstellern aus ganz Europa auf 30'000 m2 und65'000 Besuchern ist sie die international größteIndoor-Gartenveranstaltung. Schaugärten von 20 bis 600 m² Größewerden in nur knapp zehn Tagen aufgebaut, um die Besucher fünf Tagelang zu erfreuen. Einen Höhepunkt der Veranstaltung bildet dieVerleihung der begehrten GiardinaAWARDS, der wichtigsten Auszeichnungder Schweizer Garten-Branche. Verliehen wird der Preis in sechsKategorien. Einer der Gewinner in der Königskategorie, bei dengrößten Schaugärten ab 200 Quadratmetern, ist Reinhold Borsch ausKempen bei Düsseldorf. Mit seinem Japanischen Gartenkonzept "Harmonieund Perfektion" hat er die Jury überzeugt und wird zweifelsohne auchdie Giardina-Besucher begeistern. Der über 400 Quadratmeter-Schaugarten ist einer der größten, den es auf der Giardina zubestaunen gibt.Logistische und bautechnische HöchstleistungZum zweiten Mal hat Reinhold Borsch an der Giardina einen ganzenIndoor-Japan-Garten gebaut. Er ist der einzige deutsche Aussteller ander Veranstaltung und hat aufbautechnisch das aufwändigste Projektder Giardina realisiert. Rund sechs Monate Planungs- undVorbereitungszeit stehen hinter diesem visionären Projekt. Dengesamten Schaugarten hat er mit 15 Sattelschleppern 630 km von Kempennach Zürich transportiert. Mit an Bord waren auch 14 edle Koi-Fische.Die wertvollen Tiere wurden während des Transports von Kempen nachZürich durchweg von einem Tierarzt begleitet und waren in Quarantäne,bevor sie in ihren Teich auf der Giardina einziehen durften. Vorgabendes Zolls, die Reinhold Borsch, der Kunden auf der ganzen Weltbetreut, gut kennt. Auch für den Transport der exotischen Pflanzen,die er teilweise direkt aus Japan bezieht, gelten strengeVorschriften. "Für den Schaugarten an der Giardina haben wir indiesem Jahr fünf 3,5 Meter hohe Bäume, Formgehölz von sieben MeternLänge und rund 3.000 niederwüchsige Pflanzen mitgebracht. Alleine fürden Transport der Bäume benötigten wir sieben extralangeSpezialtransporter", so Borsch. Eines der Highlights desbeeindruckenden Schaugartens ist ein in Handarbeit gebautes 7x12Meter großes Teehaus aus Lärchenholz und Bambus. In Kempenvorgefertigt, wurde es anschließend in den Zürcher Ausstellungshallenfertiggestellt. Ein Glanzpunkt der Installation ist auch der 25Kubikliter große Teich mit 14 prächtigen Kois.Faszination Japan-GartenDie spezielle japanische Gartenform vermittelt dem Betrachter desGesamtbildes den Eindruck, eine gesamte Landschaft in Miniaturformatvor Augen zu haben. "Das Besondere an einem Japan-Garten ist, dass erimmer asymmetrisch angelegt wird und somit aus jedem Standpunkt einevöllig neue Sicht auf den Garten ermöglicht", erklärt Experte Borsch.Während der Japaner seinen Garten vor allem von außen genießt und nurselten dort verweilt, wünscht sich der Deutsche einen grünenRückzugsort, wo er leben und sich aufhalten kann. Reinhold Borschinterpretiert den japanischen Garten neu und verbindet traditionellejapanische Gartenkultur mit den Bedürfnissen seiner westlichenKunden. "Die Gärten, die wir in Deutschland bauen, haben zumeisteinen Platz zum gemütlichen Beisammensein und verweilen", sagtReinhold Borsch.Indoor-Gärten begeistern BesucherNeben dem Japan-Garten von Reinhold Borsch sind an der Giardinaweitere 21 Beispielgärten in verschiedenen Grössen und Stilen zusehen. Auf rund 3600 m² erwarten die Besucher eigens für die Giardinakonzipierte Indoor-Gartenträume, "Die Giardina begeistert jedes Jahraufs Neue sowohl Fach- als auch Privatbesucher. Hier werden diekommenden Trends gesetzt", erklärt Sebastian Morlock, ExhibitionDirector der Giardina. "Rheinhold Borsch bereichert die diesjährigeGiardina mit seinem japanischen Garten "Harmonie und Perfektion" aufspektakuläre Weise. Wir freuen uns, dass wir ihn als Aussteller zumzweiten Mal dabei haben."Höchste Auszeichnung der Schweizer GartenbrancheInsbesondere die imposanten Indoor-Schaugärten in Größen von biszu 600 Quadratmeter machen die Giardina zu einem weltweiteinzigartigen Gartenereignis. Mit dem GiardinaAWARD werden Ausstellerfür herausragende Präsentationen geehrt. Der GiardinaAWARD ist diewichtigste Auszeichnung der grünen Branche in der Schweiz. Er dientder Qualitätsförderung und setzt Impulse für Innovationen. Jedes Jahrbewerten zwei Fachjuries die Präsentationen im AusstellungsbereichGiardinaSTYLE. Die Auszeichnungen werden in Gold, Silber und Bronzeverliehen und in sechs verschiedenen Kategorien gesprochen. ReinholdBorsch erhielt Bronze in der Kategorie "Sonderschau Garten". Zubewundern sind die Gartenmeisterwerke vom 15. bis 19.März an derGiardina in Zürich.Über Reinhold BorschSeit 1992 verwirklicht das Unternehmen Reinhold Borsch Garten- undLandschaftsbau aus Kempen bei Düsseldorf exklusive Gartenkonzepte undsetzt dabei individuelle Kundenwünsche um. Die Leidenschaft für Koimachte Inhaber Reinhold Borsch zu einem der gefragtesten Expertenweltweit für den Bau von Koiteichen und exklusiven japanischenGärten. Heute betreut der passionierte Gartengestalter seine Kundenrund um den Globus. Von der Beratung und Planung bis zur Umsetzungund dem stetigen Unterhalt der Anlagen bietet sein Unternehmen allesaus einer Hand. Im März 2015 wurde er als erster Deutscher mit demwichtigsten Preis der grünen Branche in der Schweiz, dem GiardinaAward, ausgezeichnet.Giardina - Europas hochwertigste Indoor-Veranstaltung für dasLeben im GartenDie einzigartige Ausstellung bildet jeweils zum Frühlingsbeginneinen fulminanten Auftakt in die Saison: Die bedeutendsten Anbieterder Branche präsentieren auf rund 30.000 m² neue Produkte, kreativeLösungen und die kommenden Trends in der Gartengestaltung. Inmittenspektakulärer Gartenbeispiele und kunstvoller Installationen findendie Besucher eine Fülle an Inspiration und Anregungen für ihrepersönlichen Blumen- und Pflanzenwelt im Garten, auf der Terrasse unddem Balkon. 15. bis 19. März 2017 / Messe Zürich www.giardina.ch