GfK stellt Studie zum Konsumklima für den Juli vor

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Mit einem besonderen Blick auf die Absenkung der Mehrwertsteuer in Deutschland stellt das Nürnberger Konsumforschungs-Unternehmen GfK am Donnerstag seine Konsumklima-Studie für den Monat Juli vor.



Nach dem Corona-Schock im April hatte sich das Konsumklima in den vergangenen Monaten wieder leicht erholt. Erkenntnisse darüber, ob das Senken der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent bis Jahresende tatsächlich zu zusätzlichen Ausgaben führen wird, wird mit Spannung erwartet.

In einer früheren Studie hatte GfK ermittelt, dass fast jeder dritte Verbraucher die niedrigere Mehrwertsteuer für eine Neuanschaffung nutzen will. Junge Menschen neigten eher zum Vorziehen einer Anschaffung als ältere Menschen./dm/DP/fba