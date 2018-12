GfK gibt Daten zur Verbraucherstimmung bekannt

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Nürnberger Marktforscher GfK veröffentlicht am Freitag (8.00 Uhr) neue Daten zur Verbraucherstimmung in Deutschland.



Angesichts des Wirtschaftsbooms, niedriger Arbeitslosigkeit und wachsender Einkommen sind viele Bundesbürger in Kauflaune.

Doch jüngst hinterließen die anziehende Inflation und Unsicherheiten in der Weltwirtschaft Spuren: Höhere Preise für Benzin und Heizöl sowie Sorgen um Brexit und Handelskonflikte dämpften im November die Verbraucherstimmung. In ihrer monatlichen Konsumklimastudie sagte die GfK für Dezember einen Rückgang um 0,2 Zähler auf 10,4 Punkte voraus.

Die Marktforscher sahen "erste dunkle Wolken am Konjunkturhimmel". Im Oktober und November hatte der Index je bei 10,6 Punkten gelegen.

Für das Gesamtjahr 2018 geht die Gesellschaft für Konsumforschung davon aus, dass die privaten Konsumausgaben um 1,5 Prozent steigen - etwas weniger als im Vorjahr. Für die monatliche Studie befragt sie je 2000 Bürger. Das Konsumklima bezieht sich nicht nur auf die Ausgaben im Einzelhandel, sondern umfasst auch Mieten, Reisen und Gesundheit./als/DP/nas