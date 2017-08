GfK: Verbraucherstimmung im August verbessert

Weitere Suchergebnisse zu "GFK":

NüRNBERG (dts Nachrichtenagentur) - Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich im August verbessert: Für September wird eine Steigerung des Konsumklimas gegenüber dem Vormonat um 0,1 Zähler auf 10,9 Punkte prognostiziert, teilte das Marktforschungsunternehmen GfK am Dienstag mit. Dies sei der fünfte Anstieg in Folge und der höchste Wert seit Oktober 2001. Die Konjunkturerwartung muss einen Dämpfer hinnehmen: Der Indikator lässt um 14,2 Zähler nach und liegt jetzt bei 30,4 Punkten. Das sei nach wie vor ein gutes Niveau, so die GfK. Die Einkommenserwartung stellt erneut einen Rekord auf: Der Indikator steigt um 0,5 Punkte auf 61,4 Zähler.

Das ist ein erneuter Höchstwert seit der Wiedervereinigung. Die Anschaffungsneigung macht die Vormonatsverluste wieder wett: Nach einem Plus von 3,3 Zählern weist der Indikator aktuell 58,1 Punkte auf.

Foto: über dts Nachrichtenagentur