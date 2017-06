GfK: Und raus bist du!

Weitere Suchergebnisse zu "GFK":

Liebe Leser,

sollten Sie zu den verbliebenen Privatanlegern zählen, die noch in GfK-Aktien investiert sind, sollten Sie sich schon mal den 21. Juli vormerken. Denn dann findet nicht nur die diesjährige Hauptversammlung der GfK statt, sondern zu diesem Termin sollen Sie aus der Aktiengesellschaft „herausgedrückt“ werden (neudeutsch: „squeezed out“).

Acceleratio bietet 46,08 Euro je Aktie

Wie das Unternehmen am Freitag in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gab, wird nämlich der Mehrheitseigner Acceleratio Capital an diesem Tag sein Squeeze Out zum Beschluss stellen, das er bereits im März angekündigt hat. Squeeze Out bedeutet, dass der Mehrheitseigner Ihnen eine „angemessene Barabfindung“ für Ihre Anteilsscheine anbietet. Als angemessen empfindet Acceleratio 46,08 Euro je Stückaktie.

Jetzt schauen Sie sich vermutlich den aktuellen Kurs der Aktie an und sehen dort etwa 47,23 Euro angezeigt (Stand 2.6.17). Und Sie fragen sich unwillkürlich: Soll ich hier etwa über den Tisch gezogen werden? Nun, der aktuelle Kurs ist quasi eine Wette auf die Bewertung der Aktie durch Experten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz GmbH & Co. KG gewesen. Und die kam nun zu dem Ergebnis, dass der derzeitige Unternehmenswert der GfK bei 1,46 Mrd. Euro liegt, was einem Kurswert von 40,03 Euro entspricht. Das Angebot enthält also bereits einen kräftigen Aufschlag, der sich aus dem Durchschnittskurs der letzten drei Monate ergibt. Und der lag eben bei besagten 46,08 Euro.

Eigner des Fonds Acceleratio Capital N.V. sind im Prinzip die bekannte Beteiligungsgesellschaft KKR aus New York und der GfK Verein, die ihre Aktien der GfK SE in dieser Firma zusammengeführt haben und über dieses Investmentvehikel 96,7 % der Anteile halten. Ab einem Aktienbesitz von 95 % aller Anteile ist ein Squeeze Out möglich.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Mark de Groot.