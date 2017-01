GfK mit Umsatzverlusten

Weitere Suchergebnisse zu "GFK":

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Trotz mehrerer Akquisitionen hat das Marktforschungsunternehmen GfK im vergangenen Jahr an Umsatz eingebüßt.



"Das Wachstum durch strategische Zukäufe wurde durch negative Wechselkurseffekte kompensiert", erläuterten die Nürnberger am Dienstag. Außerdem mussten nach Angaben des Unternehmens Großprojekte im Medienbereich neu ausgerichtet werden, andere Projekte verzögerten sich, und das Portfolio wurde bereinigt.