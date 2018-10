GfK-Umfrage zum Thema Reiseerinnerungen zeigt: Reiseerlebnisse begleiten uns im Alltag - und formen unsere Persönlichkeit (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -GfK-Umfrage zum Thema Reiseerinnerungen zeigt: Reiseerlebnissebegleiten uns im Alltag - und formen unsere Persönlichkeit- 44,9 Prozent der Deutschen geben an, dass eine Reise sieverändert hat- 56,5 Prozent vertrauen in puncto Reiseerinnerungen eher ihremHandy als ihrem eigenen Gedächtnis- 70,6 Prozent der Deutschen erinnern sich nach einer Reise eheran die erlebte Natur als an TouristenattraktionenDie Hauptreisezeit ist vorbei - und was vom Urlaub bleibt, sinddie Erinnerungen. Reiseerinnerungen wirken so intensiv, dass sie unsein Leben lang erhalten bleiben. Wie sich Reiseerlebnisse insGedächtnis einprägen, wie sie sich von anderen Erinnerungenunterscheiden und wie sie den Menschen beeinflussen: Das hat dieFluggesellschaft Swiss International Air Lines (SWISS) in einerGfK-Umfrage analysiert - und dazu den renommierten NeuropsychologenProf. Dr. Lutz Jäncke befragt.Fast 85 Prozent der Deutschen wünschen sich, einen besondersglücklichen Reisemoment noch einmal erleben zu können. Und dieErinnerungen an ihre Reisen sind den Deutschen besonders teuer: 44,5Prozent der Befragten würden ihre Urlaubsfotos für kein Geld der Weltunwiederbringlich löschen. Dabei ist die Hauptmotivation für dieAufnahme vieler Fotos auf Reisen erstaunlich: 56,5 Prozent derDeutschen halten ihre Reiseerinnerungen per Handy oder Kamera fest,da sie Angst haben, sie andernfalls wieder zu vergessen - undvertrauen damit ihrem Smartphone mehr als ihrem Gedächtnis."Durch die intensive Handynutzung mit einem ständig möglichenZugriff auf das Internet ist es immer weniger notwendig, auf die imGedächtnis gespeicherten Informationen zurückzugreifen. Dadurch nimmtdas Vertrauen in die eigenen Gedächtnisfähigkeiten ab", erklärt Prof.Dr. Lutz Jäncke, der am Psychologischen Institut der UniversitätZürich einen Lehrstuhl für Neuropsychologie innehat. Für SWISSbeleuchtet er das Thema Reiseerinnerungen aus wissenschaftlicherSicht.Reiseerinnerungen halten ein Leben lang:Begründet ist die Skepsis gegenüber dem eigenenErinnerungsvermögen jedoch nicht, sagt Prof. Dr. Jäncke: "UnsereReiseerinnerungen nehmen einen ganz besonderen Platz in unseremGedächtnis ein. Sie bleiben uns oft ein Leben lang erhalten. DerGrund dafür ist, dass Urlaubserlebnisse häufig von ausgesprochenpositiven Emotionen begleitet werden und sich deshalb besondersintensiv in unser Gedächtnis einprägen.Frei von den kleinen und großen Sorgen des Alltags nehmen wir aufReisen zudem besonders viele Details auf - sie bilden letztlich dieBausteine unserer Erinnerung."Im Gedächtnis abgespeichert sind diese detailliertenReiseerinnerungen als eine Art multisensorisches Mosaik, das sich ausverschiedenen Sinneseindrücken zusammensetzt: 70,1 Prozent derbefragten Deutschen etwa gaben an, dass es insbesondere Bilder sind,die ihnen nach ihren Reisen in Erinnerung bleiben."Der visuelle Sinn spielt eine so große Rolle, da die Evolutionuns als 'Sehtiere' konstruiert hat. Visuelle Informationen sind fürden Menschen von besonderer Bedeutung und werden vorrangigverarbeitet", erläutert der Neuropsychologe. Aber auch Begegnungenmit Menschen bleiben den deutschen Urlaubern lange im Gedächtnis(44,1 Prozent), genauso wie das Essen (39,3 Prozent) oder die Gerüchevor Ort (20,5 Prozent). Und obwohl Wahrzeichen oft alsHauptmotivation einer Reise gelten, sind es nicht dieTouristenattraktionen, an die die intensivsten Reiseerinnerungengeknüpft sind (25,7 Prozent), sondern vor allem beeindruckendeLandschaften und die Schönheit der Natur (70,6 Prozent).Urlaubserlebnisse sind Grundpfeiler unserer Persönlichkeit:Knapp 45 Prozent der befragten Deutschen geben sogar an, dass sieschon einmal eine Reise gemacht haben, die sie verändert hat: Rund 20Prozent der deutschen Umfrageteilnehmer legten sich nach einer Reiseein neues Hobby zu. Und gut 14 Prozent gingen nach ihrer Reise eineneue Beziehung ein.Reisen und die Erinnerung daran haben durchaus die Kraft, unserePersönlichkeit zu formen, erläutert Prof. Dr. Jäncke: "Wir sind unserGedächtnis oder, anders gesagt: Wir sind das, was wir über unserinnern", so der Wissenschaftler. "Die Informationen, die in unseremGedächtnis gespeichert sind, spannen den Rahmen unserer persönlichenErfahrungen auf. Urlaubs- und Reiseerinnerungen nehmen einebevorzugte Position innerhalb dieses Erfahrungsraums ein - und sinddeshalb wesentliche Grundpfeiler unserer Persönlichkeit."Um diese und weitere Erkenntnisse zu veranschaulichen und dieBedeutung von Reiseerinnerungen noch tiefgehender zu analysieren,führte SWISS, gemeinsam mit Prof. Dr. Jäncke, ein Experiment mitProbanden aus sechs Ländern durch. Über die GfK-UmfrageIm Auftrag von Swiss International Air Lines hat die GfK SE(Gesellschaft für Konsumforschung) im Juli 2018 eine Umfrage zumThema Reiseerinnerungen in Deutschland, Großbritannien, Italien, derSchweiz und den USA durchgeführt. Befragt wurden pro Land 1.000Personen im Alter von 18 bis 55 Jahren.Über Prof. Dr. Lutz JänckeProf. Dr. rer. nat. Lutz Jäncke hat am Psychologischen Institutder Universität Zürich einen Lehrstuhl für Neuropsychologie inne. 