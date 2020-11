GfK-Studie zeigt: Verbraucher geben nach gewerblicher Suche über Gelbe Seiten fast dreimal so viel aus wie nach Google-Suche / Die mobile Nutzung von Gelbe Seiten ist um knapp 30 Prozent gestiegen

Frankfurt (ots) - Nach einer gewerblichen Suche über Gelbe Seiten geben Nutzer fast dreimal so viel für Produkte und Dienstleistungen aus wie nach einer Suche über den Internetriesen Google. Das hat eine aktuelle GfK-Studie(1) ergeben. So lagen die Ausgaben der Verbraucher, die nach einer Google-Suche erfolgreich zu einem Anbieter Kontakt aufgenommen hatten, bei durchschnittlich 313 Euro. Kunden, die das Unternehmen nach einer Suche über Gelbe Seiten gefunden hatten, gaben im Durchschnitt 885 Euro aus. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Auftragswert um 229 Euro gestiegen, bei Google lediglich um 47 Euro. Von den Nutzern, die nach einer Recherche in Gelbe Seiten bei einem Anbieter einkaufen, sind 61 Prozent Neukunden."Das Ergebnis macht deutlich, wie hoch das Vertrauen der Verbraucher in das größte Branchenverzeichnis Deutschlands ist. So zeigt die GfK-Studie nicht nur, dass knapp 91 Prozent der Menschen in Deutschland Gelbe Seiten kennen. Für 96 Prozent der Nutzer ist das Verzeichnis eine seriöse Informationsquelle und 92 Prozent schätzen Gelbe Seiten als wichtigen Begleiter für die Suche in der Region. Dabei wird vor allem die mobile Nutzung immer wichtiger: Konnten wir 2019 bereits 175 Millionen Suchen auf Smartphones und Tablets verzeichnen, so ist die Nutzung in diesem Jahr mit 225 Millionen Suchen um knapp 30 Prozent gestiegen", sagt Dr. Uwe Breier, Geschäftsführer der Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft mbH.Die hohen Bekanntheits- und Nutzungszahlen erreicht das Branchenverzeichnis nicht zuletzt dadurch, dass es immer wieder auf die aktuellen Bedarfe der Verbraucher reagiert und offen dafür ist, neue Wege zu gehen. So ist Gelbe Seiten im April dieses Jahres mit seinem Vermittlungsservice an den Start gegangen, der verschiedenste Branchen abdeckt und es sich zum Ziel gesetzt hat, Verbraucher und Dienstleister schnell und unkompliziert zusammenzubringen."Die agilen Strukturen unseres Unternehmens machen es möglich, dass wir ad-hoc auf die Wünsche der Verbraucher eingehen und unser Angebot entsprechend erweitern können. Diese Start-up-Mentalität ist heute wichtiger denn je und hat auch im Fall unseres Vermittlungsservices zum Erfolg geführt. Bereits nach sechs Monaten sind über 7.500 Anfragen eingegangen - von Großprojekten wie dem Bau eines Pools bis hin zu Reparaturarbeiten an Haushaltsgeräten", so Dr. Uwe Breier.Neues gewagt hat Gelbe Seiten kürzlich auch mit zwei Testkampagnen auf der Videoplattform TikTok - ein weiterer wichtiger Schritt, um die Bekanntheit der Marke in der jungen Zielgruppe zielgerichtet zu steigern. In Zusammenarbeit mit ausgewählten TikTok Creatorn sind 46 Clips entstanden. Die Bilanz: über 5,2 Millionen Videoaufrufe, knapp 32.000 Follower und ein Unternehmens-Account, der zu den erfolgreichsten in Deutschland auf der Plattform zählt. "Mit unseren Testkampagnen auf TikTok haben wir es geschafft, dass die Zielgruppe Gen Z mit einer Traditionsmarke wie Gelbe Seiten interagiert. Das zeigt uns, aber auch anderen Unternehmen, wie wichtig es ist, auch mal unkonventionellen Ansätzen zu folgen, um als Unternehmen langfristig erfolgreich zu sein", resümiert Dr. Uwe Breier.Über Gelbe SeitenGelbe Seiten wird von DTM Deutsche Tele Medien und 15 Gelbe Seiten Verlagen gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgeber-GbR gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Gelbe Seiten als Spezialist für Branchenverzeichnis-Angebote den Nutzern als Buch, online und mobil über www.gelbeseiten.de (http://www.gelbeseiten.de) sowie u. a. als Apps für Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im Jahr 2020 verzeichneten die Produkte von Gelbe Seiten medienübergreifend ca. 705 Mio. Nutzungen*. Die Bezeichnung Gelbe Seiten ist in Deutschland eine geschützte und auf die Gelbe Seiten Zeichen-GbR eingetragene Wortmarke. Ebenfalls besteht u. a. Markenschutz für die Gelbe Seiten Zeichen-GbR für eine abstrakte Verwendung der Farbe Gelb.*Quelle: GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2020; repräsentative Befragung von 15.974 Personen ab 16 Jahren, Oktober 2020, In Auftrag gegeben von: Gelbe Seiten Marketing GmbH, Das Örtliche Service- und Marketing GmbH, Das Telefonbuch-Servicegesellschaft mbH.(1) GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2020; repräsentative Befragung von 15.974 Personen ab 16 Jahren, Oktober 2020Pressekontakt:Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft mbHNina MülhensTelefon: 069 2731696 - 205E-Mail: presse@gelbeseitenmarketing.deWeb: www.gelbeseiten.deOriginal-Content von: Gelbe Seiten Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell