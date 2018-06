München (ots) - Bei 86 Prozent der Menschen in Deutschland stehtdie ARD für verantwortungsvollen Journalismus, 79 Prozent heben dievertrauenswürdigen Programminhalte hervor. Dies sind Kernergebnissedes zweiten Teils der vom Marktforschungsinstitut GfK MCRdurchgeführten ARD-Akzeptanzstudie 2018. Der im April veröffentlichteerste Teil der Studie kam zu dem Ergebnis, dass die ARD mit ihremmedienübergreifenden Pro-grammangebot mit 94,2 Prozent der Menschenin Deutschland praktisch die gesamte Bevölkerung im Land jede Wocheerreicht (tägliche Nutzung 80,3 Prozent).Der zweite Teil der Studie zeigt nun die Gründe für dieVerbundenheit der Menschen mit "ihrer" ARD auf - benennt aber auchAspekte, bei denen sich die Bürgerinnen und Bürger zusätzlicheAnstrengungen wünschen. In der Repräsentativuntersuchung von GfK MCRwurden 1.502 Personen ab 14 Jahren in Deutschland im Januar undFebruar 2018 telefonisch befragt.Die ARD steht für QualitätsjournalismusDer ARD-Medienverbund gilt den Befragten zufolge als Garant fürjournalistische Qualität. Demnach zeichnet sich das Angebot inFernsehen, Hörfunk und Internet durch verantwortungsvollen Umgang mitden Themen der Berichterstattung (86 Prozent Zustimmung), durchvertrauenswürdige Inhalte (79 Prozent) und eine verständlicheThemenaufbereitung (75 Prozent) aus. Drei Viertel der Deutschen gebenzudem an, dass sie durch die Sendungen und Inhalte der ARD politischeZusammenhänge einordnen können.Gerade jüngere Mediennutzer unter 25 Jahren sehen in derjournalistischen Qualität einen besonderen Wert der ARD und urteilennoch positiver als ältere Bevölkerungsgruppen: So liegt das Vertrauenin die Inhalte der ARD bei den 14- bis 24-Jährigen bei 87 Prozent.Wichtige Voraussetzung für dieses Vertrauen ist die Unabhängigkeitder ARD als öffentlich-rechtlicher Medienverbund, die von zweiDritteln der Bevölkerung besonders herausgehoben wird.Rundfunk für alle - frei zugänglich und mit verbindendem CharakterAnders als kommerzielle Medien spricht die ARD mit ihren Angebotenalle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen an. 78 Prozent der Menschenloben dies explizit. Positiv heben mehr als zwei Drittel derDeutschen (68 Prozent) hervor, dass die ARD-Angebote auf den vonihnen genutzten Zugangswegen und Plattformen aufzufinden sind. Dieetwas niedrigeren Werte bei den Unter-50-Jährigen (63 ProzentZustimmung) weisen darauf hin, dass besonders im Online-BereichNutzerbedürfnisse bislang nur in Teilen bedient werden: Zwar gilt dascrossmediale Angebot des ARD-Verbunds bei Vielen als zeitgemäß (69Prozent) und kreativ (67 Prozent), innovative Angebote und Inhalte imInternet verbindet aber nur eine knappe Bevölkerungsmehrheit von 57Prozent mit der ARD. Die geplante Neufassung des Telemedienauftragsbietet nun die Gelegenheit, hier künftig Abhilfe zu schaffen.Hohe Wertschätzung für die Vielfalt und den Beitrag zumgesellschaftlichen DiskursDas breite inhaltliche Spektrum der ARD ist nicht nur eine derzentralen Stärken aus Bürgersicht (77 Prozent Zustimmung), sondernauch Voraussetzung für die freie Meinungsbildung. Für 74 Prozentliefert die ARD Informationen, die ihnen eine Beteiligung amgesellschaftlichen und politischen Leben ermöglichen, 71 Prozentloben die Vielfalt der dargestellten Sichtweisen. Zwei Drittel inallen Altersgruppen heben hervor, dass die ARD in derBerichterstattung alle zu Wort kommen lässt.Nah an den Menschen durch regionale Verankerung und relevanteThemenDie Ergebnisse der GfK-Repräsentativstudie zeigen, dass die ARDmit ihren Inhalten und Themen nah an den Menschen ist: Jeweils rund70 Prozent sehen die für sie persönlich wichtigen Themen und dasGeschehen in ihrer Region in den Programmangeboten gut abgebildet.Die Qualität der regionalen Berichterstattung des ARD-Verbunds ist inOstdeutschland (74 Prozent) ebenso anerkannt wie in Westdeutschland(70 Prozent). Noch mehr Anstrengungen wünschen sich die Befragten vonder ARD, die Lebenswirklichkeit aller Menschen in diesem Landabzubilden: 58 Prozent äußern sich hier zufrieden (Ost: 59 Prozent;West: 57 Prozent).Starker Rückhalt in der Bevölkerung auch durch dieSportberichterstattungInnerhalb des breiten inhaltlichen Angebots ist besonders dieMeinung der Deutschen zum Sport in der ARD hervorzuheben: ZweiDrittel der Bevölkerung (und drei Viertel der Sportinteressierten!)schätzen, dass die ARD über Sport in seiner gesamten Breiteberichtet. Ebenso viele halten die ARD hier für unverzichtbar (63Prozent).Die Grafiken zur ARD-Akzeptanzstudie 2018 (Teil 2) sind abrufbarunter:http://ots.de/OKPlcWhttps://ard.de/download/4916940/ARD_Akzeptanzstudie_2018__Teil_2.pdfUntersuchungssteckbrief- Durchführung: GfK MCR, Raunheim, im Auftrag des BayerischenRundfunks- Grundgesamtheit: deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren inDeutschland- Fallzahl: 1.502 Befragte- Erhebungszeitraum: 11. Januar bis 14. Februar 2018- Erhebungsverfahren: Computergestützte Telefoninterviews (CATI),Dual Frame (Stichprobenanteil: 80% Festnetz, 20% Mobilfunk)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl / Randomstichprobe- Reichweitenerhebung in Anlehnung an den Standard derReichweiten-Währungsstudien in DeutschlandPressekontakt:ARD-PressestelleTel: 089 / 5900 - 10565pressestelle@ard.deTwitter: @ARD_PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell