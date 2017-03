GfK: RWC Partners unter 3 Prozent!

Weitere Suchergebnisse zu "GFK":

Die RWC Partners Ltd.hat ihre Anteile an der GfK SE verkleinert. Mit Wirkung zum 13. März 2017 hatte der Londoner Investmentmanager noch insgesamt 565.000 Aktien bzw. 1,55 Prozent des GfK -Kapitals im Besitz. Mit dem aktuellen Anteil ist RWC Partners außerhalb des Meldebereichs angekommen. Bedeutendster Aktionär ist der GfK-Nürnberg e.V. Der Verein hält nach Angaben des Marktforschungsunternehmens 56,46 Prozent. Die KKR Management LLC hatte zum 2. März 2017 einen Stimmrechtsanteil von 10,07 Prozent angezeigt. Fraglich ist noch, ob es sich bei den 3.675.390 Aktien um jene handelt, die von Michael S. Dell erworben wurden. Der Gründer des weltweit drittgrößten PC-Herstellers Dell Inc. hatte wenige Tage zuvor den selben Bestand an Aktien gemeldet und zudem mitgeteilt, das die Investition in GfK-Anteil der Erzielung von Handelsgewinnen diene. Bereits am 9. Februar unterschritt die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH die Zehn-Prozent-Schwelle und meldete 9,99 Prozent.

Die Top 3 unter den bei der GfK engagierten Einzelfonds sind den Angaben der AfU Research GmbH zufolge:

Fonds

Anzahl Aktien

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen

1.850.043

OBJECTIF SMALL CAPS EURO

609.200

SMALLCAP World Fund, Inc.

463.000



Ein Beitrag von Michael Garth.