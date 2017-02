GfK: Michael Dell kauft zu – Aristoteles Fonds mit hohem Anteil!

Weitere Suchergebnisse zu "GFK":

Michael S. Dell hat am 7. Februar 2017 seine Beteiligung an der GfK SE auf 10,07 Prozent der Stimmrechte aufgestockt. Zuletzt war der US-amerikanische Unternehmer mit 9,77 Prozent der Stimmrechte beteiligt gewesen. Damit ist der Gründer des weltweit drittgrößten PC-Herstellers Dell Inc. größter Aktionär hinter der GfK-Nürnberg e.V, die nach Angaben des Marktforschungsunternehmens 56,46 Prozent hält.

Es folgen laut der letzten Stimmrechtsmeldungen die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH mit 5,03 Prozent und die Primestone Capital Irish Holdco Limited mit einem Stimmrechtsanteil von 5,00 Prozent. Seit Oktober 2015 hält die RWC European Focus Master Inc. 3,31 Prozent der Stimmrechte. Im Dezember 2016 hatte die Beteiligungsgesellschaft KKR ein Übernahmeangebot für 18,54 Prozent der Unternehmensanteile unterbreitet. Das GfK-Management unterstützt das Angebot.

Über die nachfolgenden Fonds kann der Anleger alternativ zur Aktie in die GfK SE investieren:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

AHP Aristoteles Fonds UI

4,74

PRIMA – Globale Werte

4,50

FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap

4,03

4Q-EUROPEAN VALUE FONDS UNIVERSAL

3,99

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen

3,29



