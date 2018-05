GfK-Kundenbefragung zur girocard: Vertrauen entscheidet (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Geldangelegenheiten sind Vertrauenssache - dabei punkten nachAnsicht der Kunden vor allem die Banken und Sparkassen. So hat mit 90Prozent die überwältigende Mehrheit der Befragten großes oder sogarsehr großes Vertrauen in die Bezahlverfahren der Banken undSparkassen, wie z. B. das girocard System. Das Vertrauen ist dabei inallen Altersgruppen auf dem gleichen, hohen Niveau. Das ist dasErgebnis einer repräsentativen Umfrage der GfK von Januar 2018. ImAuftrag der EURO Kartensysteme befragten die Marktforscher 1.207Personen zwischen 16 und 69 Jahren.85 Prozent derjenigen, die eine girocard besitzen, nutzen dieseauch zum Bezahlen beim Einkaufen, in Restaurants oder an Tankstellen.Das sind 5 Prozentpunkte mehr, als im Februar 2017. Jeder Viertenutzt die Karte sogar bei mindestens sieben von zehn Zahlungen. Daszeigt, dass sowohl das Vertrauen als auch die Selbstverständlichkeit,mit der Kunden die girocard nutzen, weiterwächst. Und das gilt auchfür das kontaktlose Bezahlen mit der girocard: Mehr als die Hälftederjenigen girocard Nutzer, die bereits eine girocard mitNFC-Funktion besitzen, haben die Karte bereits kontaktlos eingesetzt.Auch bei anderen Innovationen aus der Bezahlwelt bestätigt sich,dass die Deutschen in Geldangelegenheiten am liebsten Produkte ihrerBank oder Sparkasse nutzen. Angeboten wie Multibanking-Plattformenkommt im Zuge der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) aktuellbesondere Aufmerksamkeit zu. Multibanking-Plattformen oderKontoinformationsdienste holen mit Zustimmung des KundenKontoinformationen elektronisch direkt bei allen gewünschtenInstituten ein und stellen diese gebündelt dar. So sagen aktuell zwarnur 10 Prozent, dass ihnen das Konzept von Kontoinformationsdienstenbzw. Multibanking-Plattformen von Drittanbietern so gut gefällt, dasssie es nutzen würden oder bereits nutzen. Fragt man jedoch speziellnach Angeboten bestimmter Anbieter, zeigt sich deutlich das Vertrauender Kunden in ihre kontoführenden Institute: Bei einerMultibanking-Plattform der eigenen Bank oder Sparkasse sagt gut jederZweite (54 Prozent), dass er sich (sehr) gut vorstellen kann, diesezu nutzen. Banken und Sparkassen belegen damit einen deutlichenersten Platz vor etwaigen Angeboten seitens Kreditkartenunternehmen(30 Prozent), Smartphoneherstellern (11 Prozent) und größerenDigitalkonzernen (10 Prozent). Besonders deutlich ist die Präferenzfür Angebote der Banken und Sparkassen dabei in der technikaffinenAltersgruppe der 16- bis 29-Jährigen: Hier können sich rund dreiViertel vorstellen eine Multibanking-Plattform ihrer Bank oderSparkasse zu nutzen, aber nur 41 Prozent würden das bei einerKreditkartenfirma tun. Lediglich 21 Prozent würden einenSmartphonehersteller Kontoübersichten erstellen lassen und nur 17Prozent können sich vorstellen, diese Aufgabe einem Digitalkonzern zuübertragen.Mehr Informationen zur Studie finden Sie im Detailbericht unter:http://ots.de/xyj1IjHintergrundinformationen zur PSD2:Die Zweite Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) hat das Ziel,Sicherheit und Wettbewerb beim Bezahlen zu fördern - im stationärenHandel, aber besonders auch online. Zentrales und wahrscheinlichmeistdiskutiertes Element der Richtlinie ist die einheitlicheRegelung des Zugangs zu Kontoinformationen für sogenannteDrittanbieter (Zahlungsauslösedienste oderKontoinformations-dienste). Hierzu gehören etwa Anbieter von Finanz-oder Bezahl-Apps. Als Kontoinformations- oder Zahlungsauslösedienstekönnen entsprechende Anbieter im Auftrag des Kunden Übersichten überalle Konten des Kunden erstellen bzw. Zahlungen beim Institutauslösen. Für Kunden entsteht mit dieser neuen Möglichkeit diePflicht, sich zu informieren: Wem erlaube ich in welcher Form Zugriffauf mein Konto? Beauftragt ein Kunde etwa einenZahlungsauslösedienst, so dürfen die Sicherheitsverfahren der Bankwie PIN und TAN auch auf den Internetseiten dieses Diensteseingegeben werden - die nicht durch die Bank selbst gesichert werden.Über die girocard:Rund 100 Millionen girocards und Kundenkarten von Banken undSparkassen gibt es in Deutschland. "girocard" ist der übergeordneteund neutrale Rahmen der Deutschen Kreditwirtschaft für ihre zweibewährten Debitkarten-Zahlungssysteme: Das girocard (electronic cash)Verfahren als Chip-basiertes Bezahlen direkt vom Konto und dieBargeldbeschaffung an den Geldautomaten in Deutschland ("DeutschesGeldautomaten-System"). Mit der stetigen technischen Innovation sowieder persönlichen Geheimzahl PIN (Personal Identification Number)garantiert die Deutsche Kreditwirtschaft den stets sicheren undeinfachen Einsatz des girocard Systems. Die girocard als Deutschlandsmeist genutzte Debitkarte ermöglicht immer mehr Bank- undSparkassenkunden den neuen, komfortablen Service des kontaktlosenBezahlens. Der Name und das Logo girocard wurden 2007 von derDeutschen Kreditwirtschaft eingeführt. Nach aktuellem Stand werdendie meisten Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisenbanken, sowie dieNational-Bank ihren Kunden digitale girocards anbieten.Über EURO Kartensysteme:Als Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Kreditwirtschaftübernimmt die EURO Kartensysteme GmbH Aufgaben im gemeinsamenInteresse der deutschen Banken und Sparkassen im Bereich deskartengestützten Zahlungsverkehrs. Die EURO Kartensysteme GmbHkonzentriert sich dabei insbesondere auf zentrale Aufgaben undServiceleistungen, wie z. B. 