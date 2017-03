GfK: KKR macht Weg für Squeeze-Out frei!

Weitere Suchergebnisse zu "GFK":

Die KKR Management LLC hat bis 13. März 2017 14.675.787 Anteilsscheine erworben und damit ihre Beteiligung an der GfK SE auf 40,20 Prozent der Stimmrechte vergrößert. Zusammen mit den 56,46 Prozent der GfK-Nürnberg e.V. kommen beide Aktionäre auf 96,66 Prozent der Stimmrechte und werden nun Maßnahmen ergreifen, die für einen Squeeze-Out erforderlich seien, heißt es bei der GfK. KKR teilte mit, das sechs weitere GfK-Aktionäre zusammen 10,8 Prozent der Aktien in eine Beteiligung an der für den Einstieg bei der GfK gegründeten Acceleratio getauscht hatten. Erst am 13. März unterschritt die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH die Fünf-Prozent-Schwelle und meldete 4,38 Prozent. Die PrimeStone Capital LLP verringerte am gleichen Tag auf 3,781 Prozent. Der Anteil der RWC European Focus Master Inc. an den Stimmrechten verkleinerte sich ebenfalls am 13. März 2017 auf 1,55 Prozent.

Über die nachfolgenden Fonds konnte der Anleger alternativ zur Aktie in die GfK SE investieren:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

AHP Aristoteles Fonds UI

4,74

PRIMA – Globale Werte

4,50

FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap

4,03



Ein Beitrag von Michael Garth.