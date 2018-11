GfK: Inflation und fragile Weltwirtschaft dämpfen Verbraucherstimmung

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Inflation und weltwirtschaftliche Unsicherheiten dämpfen die Verbraucherstimmung in Deutschland.



Internationale Risiken wie der Handelskonflikt der USA mit China und der EU, der näher rückende EU-Austritt Großbritanniens und auch die Diskussionen um den italienischen Staatshaushalt verunsicherten zunehmend die deutschen Verbraucher, teilte die Nürnberger GfK am Mittwoch mit. Sie sehen "erste dunkle Wolken am Konjunkturhimmel".

Zudem hätten die Menschen vor allem durch höhere Benzin- und Heizölpreise zuletzt weniger im Geldbeutel gehabt, sagte der GfK-Forscher Rolf Bürkl. In ihrer monatlichen Konsumklimastudie sagt die GfK daher für Dezember einen Rückgang um 0,2 Zähler auf 10,4 Punkte voraus. Im Oktober und November hatte der Index jeweils noch bei 10,6 Punkten gelegen./cat/DP/jkr