GfK Entertainment wertet erstmals digitale Videodaten in den USA und Kanada aus

Baden-Baden (ots) - GfK Entertainment hat den nächsten Schritt zurländerübergreifenden Integration digitaler Daten imUnterhaltungsbereich vollzogen - und die aktuelle Ausschreibung derDEG: The Digital Entertainment Group gewonnen, die einenZwei-Jahres-Vertrag umfasst. Wie GfK Entertainment und die in der DEGorganisierten Film- und Fernsehfirmen bekannt gaben, wird GfKEntertainment ab Januar 2020 aggregierte digitale Videodaten derWachstumsmärkte Internet Video on Demand (iVoD) undElectronic-Sell-Through (EST) für die Länder USA und Kanadaaufbereiten. Damit ist GfK erstmals mit einem Entertainment-Produktim nordamerikanischen Markt vertreten."Video on Demand boomt", so Tanja Eisen, Global Director Sales &Marketing, GfK Entertainment, "und mit den USA und Kanada können wirunser Portfolio nun um zwei der wichtigsten Absatzmärkte erweitern.Wir bedanken uns bei der DEG für das entgegengebrachte Vertrauen."DEG-Präsidentin Amy Jo Smith: "Um die stete Nachfrage nachProdukten im Entertainment-Bereich zu bedienen, ist es unerlässlich,sich einen umfassenden Überblick über den Markt zu verschaffen - unddessen Daten auch entsprechend zu interpretieren. Wir freuen uns, dielangjährige Zusammenarbeit mit GfK Entertainment weiter auszubauen -und die Entwicklungen einzelner Titel und Genres über verschiedenePlattformen länderübergreifend vergleichen zu können."Die USA und Kanada werden ab 2020 das 22. und 23. Land sein, indenen GfK Entertainment die Film- und Seriendaten der Kanäle InternetVideo on Demand (iVoD) und Electronic-Sell-Through (EST)bereitstellt. Bislang werden folgende 21 Gebiete abgedeckt:Australien, Belgien, Brasilien, Deutschland, Dänemark, Finnland,Frankreich, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Japan,Luxemburg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich,Schweden, Schweiz und Spanien.Pressekontakt:Hans Schmucker, hans.schmucker@gfk.comNadine Arend, nadine.arend@gfk.comOriginal-Content von: GfK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell