GfK: Deutschlands Verbraucher optimistisch ins neue Jahr gestartet

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Verbraucher in Deutschland sind zuversichtlich ins neue Jahr gestartet.



Viele rechnen für 2017 nicht nur mit einem soliden Wirtschaftswachstum, sondern auch mit stärker steigenden Einkommen. Entsprechend planten sie auch weiterhin größere Anschaffungen wie Möbel, Autos oder neue Haushaltsgeräte, berichtete das Marktforschungsunternehmen GfK am Donnerstag in Nürnberg.

Das Konsumklima dürfte sich daher weiter verbessern. Der entsprechende Index werde im Februar von zuletzt 9,9 auf 10,2 Punkte steigen, prognostizierte die GfK. Sorgen bereiten den Konsumforschern allerdings die steigende Inflation und die künftige Handelspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump./kts/DP/stb