Gezielteres Marketing dank Sponsored Product Ads / Neue Vermarktungsmöglichkeit für Händler bei real.de (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Händler auf dem Onlinemarktplatz real.de haben ab sofort dieMöglichkeit, die Sichtbarkeit ihrer Produkte mithilfe einerprominenteren Platzierung zu steigern. Durch den Einsatz vonSponsored Product Ads können Anzeigen Besuchern auf denKategorieseiten und bei der Produktsuche im Onlineshop direkt auf denpassenden Ergebnisseiten angezeigt werden.Sponsored Product Ads sind Anzeigen, die auf Basis einesSuchbegriffes in den Produktkatalog eingebettet werden. Dadurcherscheint das vom Händler ausgewählte Produkt auf der Ergebnisseitean prominenter Stelle. Der entsprechende Artikel steht somit deutlichim Fokus und ist klar als Werbeanzeige gekennzeichnet. Händler aufreal.de können mit diesem neuen Werbetool ihre Kunden noch gezielteransprechen und so ihre Umsätze weiter steigern.Ein entscheidender Vorteil dieser Art der Produktwerbung ist dieAbrechnung auf CPC-Basis (Cost-per-Click-Basis): Für Händler fallenerst dann Kosten an, wenn Kunden auf die Werbeanzeige klicken, nichtaber für die Einblendung der Anzeige. Das Ausspielen dieser sowie dieKosten pro Klick werden auf Basis des Auktionsprinzips bestimmt: DieHändler können hierbei auf Keywords (Suchbegriffe) passend zu ihremProdukt bieten. Dabei geben sie den Betrag an, den sie maximal zuzahlen bereit sind. Der Höchstbietende gewinnt das Recht, seinProdukt prominent zu bewerben, zahlt dabei jedoch nur den Betrag, dender Zweitplatzierte geboten hatte.Der Umgang mit dem Werbetool gestaltet sich intuitiv: Auch ohnebesondere Kenntnisse können Händler die Anzeigen selbstständigerstellen und optimieren. Diese werden auf Basis von vorherfestgelegten Keywords eingebucht. Dabei ist es jedem Anbieterfreigestellt, passende Keywords entweder selbst festzulegen oder dasSystem entscheiden zu lassen, bei welchen Suchbegriffen die Anzeigengeschaltet werden. Die Marktplatz-Händler haben dabei über einDashboard zu jedem Zeitpunkt den vollen Überblick über die Kosten undPerformance der Werbemaßnahme und können bei Bedarf jederzeitAnpassungen vornehmen.Aufgrund der regelmäßigen Aktualisierung des Systems sind dieAnzeigen von Händlern auf real.de bereits innerhalb kürzester Zeitlive. Ab diesem Zeitpunkt profitieren sie von der höherenSichtbarkeit ihrer Produkte und es besteht das Potenzial, dieConversion-Rate erheblich zu steigern: Kunden befinden sich zu diesemZeitpunkt auf real.de bereits unmittelbar im Kaufprozess, sodass dieSponsored Product Ad den potenziellen Käufer genau an der richtigenStelle abholt und zum Kauf des Produkts animiert. Der Kunde gelangtdann unmittelbar auf die Produktdetailseite, auf der er den Kaufabschließen kann.