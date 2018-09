Gezielte Angriffe auf Unternehmen: G DATA warnt vor aktueller Ransomware-Kampagne (FOTO)

Bochum (ots) -Zahlreiche deutsche Unternehmen sind derzeit Ziel einer massivenInfektionswelle mit der Ransomware GandCrab. Die G DATA Analystenvermuten dahinter eine gezielte Attacke auf Firmen. Wie die PetyaRansomware, versteckt sich auch GandCrab in einer Bewerbungs-Mail.Die Angriffswelle läuft noch, aktuell erscheinen fast täglich neueVersionen der Schadsoftware. Aktuelle Ergebnisse erscheinen laufendim G DATA Security Blog. G DATA Sicherheitslösungen erkennen dieSchadsoftware und verhindern eine Infektion."Die von uns erkannten und abgewehrten Bedrohungen richten sichvor allem an Unternehmen", sagt Tim Berghoff, Security Evangelist beiG DATA. "Die Kriminellen arbeiten sehr professionell."Den gesamten Artikel gibt es im G DATA Security Blog:https://www.gdata.de/blog/2018/09/31078-09Pressekontakt:G DATA Software AGChristoph RösselerHead of Corporate CommunicationsPhone: +49 (0) 234 - 9762 239Kathrin Beckert-PlewkaPR-ManagerinPhone: +49 (0) 234 - 9762 507Vera HaakePR-MangerinPhone: +49 (0) 234 - 9762 376Christian LuegPR-ManagerPhone: +49 (0) 234 - 9762 160Dominik NeugebauerPR-ManagerPhone: +49 (0) 234 - 9762 610E-Mail: presse@gdata.deInternet: www.gdata.deG DATA Software AG, G DATA Campus, Königsallee 178, 44799Bochum, DeutschlandOriginal-Content von: G Data Software AG, übermittelt durch news aktuell